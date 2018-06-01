即巿股評 港股直擊

早於5月14日晚上還在發布今年第一季業績，毛利率由55.3%升至56.5%，純利接近4400萬美元，增長近兩成，翌日有大行表示維持「買入」評級，目標價由40.4元升至41.9元，相對5月14日收報35.75元高逾17%，而於5月23日則收報34.05元，六個交易日微跌不足5%。於翌日上午10:35仍報33.75元，與34.05元相差不足0.90%，及後股價便見急挫，至上午11:10報29.95元，短短35分鐘跌逾11%，皆因當時受到沽空機構狙擊，所說的就是新秀麗(01910)。

懷疑誇大毛利及純利

沽空機構Glaucus前首席研究員Soren Aandahl設立的Blue Orca Capital發表研究報告，指新秀麗因企業管治問題，以及會計問題，令估值應較同業有所折讓，給予的估值為17.59元，較5月23日收報34.05元低近五成。該報告指新秀麗利用收購Tumi購買價的估值及庫存作會計數值，以誇大毛利及純利，以隱瞞核心業務較弱；同時指行政總裁Ramesh Tainwala未有獲得博士學位。此外，集團與Tainwala家族合作的南亞合營Samsonite South Asia Private Limited，未有採取較高程度的審計標準，其審計師KPMG印度於2016年以「不願意」為由，拒絕接任審計師一職，改由一間只有五名合夥人的小型審計公司代替，而且集團的電郵地址只採用Gmail郵箱，並且集團亦與Tainwala家族牽涉多項已披露或未披露的關連交易。

不諱言沒有博士學歷

受消息影響，集團於5月24日上午11:18宣佈短暫停牌，又於當晚發佈澄清公告，認為沽空報告的的指控實為片面之詞並且具有誤導性，立論並不正確，又保留對 Blue Orca Capital及/或對該報告負責的人士採取法律行動的權利，並於5月25日復牌。雖然集團回應迅速，不過從股價表現反映市場對集團回應內容感到失望，當日再跌逾12% (30.70 → 26.90元)，不足兩個完整交易日，股價已跌逾兩成，市值蒸發近102億港元，同時於5月28日開市前再次宣佈短暫停牌。對於誇大毛利及盈利指控，未知是否屬實，但對於集團行政總裁Ramesh Tainwala學歷申報之質疑，從Ramesh Tainwala其後接受傳媒訪問時之回應，反映指控屬實，不排除那是集團再度停牌原因。Ramesh Tainwala向《華爾街日報》表示，自己從未報稱持有博士學位，惟在他報讀一博士學位課程後，身邊朋友及同事皆以「博士」稱呼他，惟他最後並無完成相關課程，亦已在上市時告知集團董事及草擬上市文件的律師及投行。

市場需要有力的反駁

Blue Orca Capital創辦人Soren Aandahl指Ramesh Tainwala的回應狡猾，意指集團之監管披露文件上「開玩笑」，顯示集團基本管治嚴重缺失。事實上，報道指新秀麗至少兩份向美國證監會提交的文件上，Ramesh Tainwala的頭銜為「博士」，於印度的監管文件上亦有此頭銜。倘若要市場對新秀麗管理層的誠信度釋疑，可能要Ramesh Tainwala引咎辭職才行。此外，集團主要股東The Capital Group Companies, Inc. 於季績公布翌日以每股平均價34.6888元，減持集團近182萬股，套現逾6300萬元，令佔權由13.08%降至12.90%，因佔權不少於10%仍屬主要股東，此舉無知是否暗示主要股東認為新秀麗估價不高於35.00元。截至去年底集團每股資產淨值折合約9.85港元，相對5月25日收報26.9元，市賬率為2.73倍，不過同業市賬率應介乎2至2.5倍之間，以最小值計算此股合理價不高於20元。只要新秀麗繼續未就沽空報告指控作出有力而具體的逐一反駁，復牌後股價未必完全擺脫弱勢，不排除短期會見上述目標價17.59元，相對5月25日收報26.9元，仍有近三成半的潛在下跌空間，故此投資者絕不宜「撈底」。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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