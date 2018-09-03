即巿股評 港股直擊

讀者蘇先生問：「你好，我姓蘇。本人初踏社會，初玩股票，資金少，想趁某些股跌到底位才入貨，請問要留意什麼才好入貨呢？可否介紹一兩隻股票？」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「讀者大前提要先知道應該怎樣做，很多年輕人最初都覺得，資金不多但有希望可以快速增長。不過，欲速則不達，投資市場並不是那麼簡單，若你愈心急想資產快速膨脹，失敗亦會變得容易。有些資金不多的投資者，可能會選擇神仙股或是莊家股，以大家對股市的認知，最後損手的機會較大，但可以透過此機會學習技術。是否找到並投資低殘的股份，要先做好功課、分析，了解低殘股大跌的原因。若希望趁低吸納，何謂低則建基於下跌原因、負面因素是否已消化、有否改善或轉好跡象。當發現以上的亮點，就可以買入，但就要耐心等待。因為一隻股份由低殘轉好，是需要過程，特別是業績逐步轉好。若股價急跌時，買入搏反彈，這是不是投資，是投機、短炒，而輸的機會率相對較高。現時股價正處於向下周期，在這段期間，多認識股市資訊，可以做多點 MocK Trade(模擬交易)。未來半年至一年，可想下儲資本，等待股災出現，可以開始分段買入。若收入不多，可以考慮月供股票的方法。若要選擇一隻股票，我建議可以留意聯想集團(00992)，但現階段未可以入市。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「謝謝蘇小兄弟的來信。由於讀者是初踏足社會，資金可能不多，所以首要的是如何去累積資金。安德烈.科斯托蘭尼在《一個投機者的告白》中曾經提過：「有錢的人，可以投機；錢少的人，不可以投機；根本沒錢的人，必須投機」。如果讀者手頭上的資金不多，可能要採取投機的手段，對象可以包括細價股和衍生工具等，但當中涉及的風險不少，也非筆者的強項，請恕筆者未能在有關方面作公開的推介。若讀者不是急於求成，則可考慮定期投資在藍籌股，或一些追蹤指數的ETF，慢慢地將財富累積起來。可考慮的標的包括盈富基金(02800)、滙控(00005)及中銀香港(02388)等。」

伊馬仕 信報投資研究部

「理論上，要在全港逾2000隻股票中挑選一些優質及有潛質的股票投資並不容易；筆者認為讀者可因應自己風險及投資目標，利用EJFQ的「精明選股」及「360選股器」的「DIY選股」工具，透過基本因素分析（Fundamental Analysis；FA）和技術走勢分析（Technical Analysis；TA）的選股角度作為篩選，收窄選股的範圍；當然，如果對採用那些篩選沒有太多頭緒，也可直接當中的「策略選股」（價值股策略、領袖股策略、平衡穩健收息策略、異動股策略、短線投機策略、業績驅動策略）的結果作參考。具體來說，整體市況較佳的環境下，利用領袖股策略會容易找到股價動力較強，中線獲利機會較高的股份；異動股策略、短線投機策略的風險較高，最好較為緊貼市況。惟無論如何，如讀者初踏入社會，希望透過投資長線可以為財富增值，學習基本的財務理論及投資概念仍然是不可或缺的一步。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。