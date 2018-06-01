即巿股評 港股直擊

噚日港股喺MSCI換馬嘅被動基金買賣盤帶動下，成交急增至超過二千億元，恒指更報復式反彈411點。不過呢個超級重磅買賣盤只係一次性，並唔係成交急增帶動港股上升，所以港股仍未見突破。A股今日首日入摩，噚日又係被動基金入市，令上證指數被推高，今日雖未至於打回原形，但噚日強勢已不復見，升勢僅曇花一現。今日輪到恒指跟國指換馬，但規模遠遠不及噚日MSCI換馬，所以今日尾市就算有被動基金買賣盤，成交頂多都係增加三兩百億元。

隔晚歐美股市喺外圍貿易戰升溫下，全線下跌，雖然意大利政局危機有所舒緩，但美國向歐盟、楓葉國及墨西哥徵收鐵鋁關稅，即使惹嚟反擊，若然貿易戰嚟真，多個互徵關稅，定必影響全球經濟發展，歐美股市腳軟好正常。至於港股今日尚算靠穩，恒指恒指高開80點，開市後曾倒跌73點，見30395點半日低，其後喺內地股市收復失地下，曾回升112點，見30581點半日高，不過內地股市又回軟，港股未能企穩30500水平，加上多條移動平均線已形成阻力，港股未能進一步向上突破。恒指中午報收30417點，跌51點；國企指數報11961點，跌16點。

重磅股不復昨日氣勢，內銀股噚日反彈後，今日表現平平，暫時走勢仍未見突破，只係低位漸見支持。騰訊(00700)再被官媒抨擊，但竟然今次未有被洗倉，口痕友話本身股價已仆咗落嚟，加上有關指數換馬沽盤完成，沽壓漸減，股價自然未如去年一樣，畀阿爺抨擊影響下跌。不過唔再跌唔代表有得升，股價只係喺400元邊沿爭持，今日暫時又係陰燭一枝，未有扭轉其陰氣極重嘅弱勢。至於他重磅股唔見得有乜睇頭，普遍高開低走，經過五窮月之後，呢個六絕月亦唔好抱太大期望。

濠賭股經過幾日強勢，今日出現回吐，澳門最快今日公布上月博彩收入數字，預期增長介乎17%至19%，待數字公布，且看濠賭股係回吐調整，抑或升浪完成。繼續留意指數換馬股有否異動，不過今日周末前夕，似乎再異動都只宜觀望，未直衝動掃貨。

留意今個月係多事之秋，除咗花旗議息之外，市場仍觀望特金會能否水到渠成，另外要留意歐洲政局發展，意大利政局不穩似有轉機，但那邊廂西班牙首相或面對被罷免。而美國喺貿易戰上動作多多，事先張揚月中公布有關500億美元中國商品徵稅清單，暫未知中國如何應對。喺多個不明朗因素左右之下，估計港股繼續有波幅，冇升幅，留意番隔夜拆息已升至1.5厘，之前阿Man講過拆息持續上升唔係好現像。反正六絕月係四年一度世界盃盛事，阿Man已將倉位減至極為保守水平，準備全情投入世界盃，預計唔少缸邊友都有同樣諗法，呢個月港股即使指數表現唔太絕，都要預咗成交再縮水。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)