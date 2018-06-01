港股直擊 即巿股評

美國與歐盟、加拿大和墨西哥爆貿易戰，隔晚美股受壓。港股昨日急彈411點後，今早於30500點水平爭持，受制50天線。

恒指高開80點，開市後反覆倒跌73點，見30394點半日低，及一度再抽升112點，見30581點半日高，受制50天線(約30590點)，之後復見沽壓。恒指中午收報30417點，跌51點或0.2%，大市成交額540.75億元。

國企指數中午收報11961點，跌16點或0.1%。

A股半日偏軟，滬指升0.53%；深成指升0.99%。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.7%；友邦(01299)跌1.3%；恒生(00011)跌1.1%；中銀香港(02388)跌1%；舜宇(02382)跌1.5%；瑞聲(02018)跌1.8%。相反，港交所(00388)升0.7%；平保(02318)升0.7%；騰訊(00700)半日收報400.6元，升0.4%；領展(00823)升1.2%；中海油(00883)升1.5%。

焦點板塊

指數換馬股：恒生指數收市後調整，石藥(01093)將晉身藍籌，股價半日跌1.8%；遭剔出的聯想集團(00992)跌0.2%。中國華融(02799)將納入國指，半日升0.4%； 中車時代電氣(03898)遭剔出，股價跌1.4%。另外，MSCI指數昨日完成換馬，MSCI中國指數新貴見異動，首控集團(01269)昨日創新高，成交額達21.05億元，股價今早重挫，曾插28.1%，半日跌27.6%，成交額2.64億元；藥明生物(02269)創新高，半日升2.2%，成交額2.82億元。利福國際(01212)納入MSCI香港小型股指數，股價昨日最後兩分鐘一度飆高62.7%，收市升43.3%，今早曾挫29.9%，半日跌28.7%，成交額1.17億元。

濠賭股：澳門最快在今日公布上月博彩收入數字，市場預期增長介乎17%至19%，濠賭股回吐。近日急升的澳博(00880)吐3.2%；銀娛(00027)和金沙(01928)跌約1.5%；永利(01128)跌3.2%；新濠國際(00200)跌2.6%；美高梅中國(02282)跌2.9%。

半導體股：多股逆市跑出，華虹半導體(01347)曾升7.4%，見20.4元創新高，半日升4.9%，成交額1.41億元；中芯(00981)曾升2.9%，半日升1.6%；先進半導體(03355)升2.6%。

焦點股份

新秀麗國際(01910)：今早復牌，曾飆15.2%，半日升9.3%，成交額17.2億元。集團行政總裁鄧儒熙以私人理由離職及辭任執行董事職務，財務總監Kyle Francis Gendreau獲委任為新行政總裁。另外集團就殺人鯨資本(Blue Orca Capital)的沽空報告發出澄清公告，認為該報告為一面之詞，並且誤導性，而且報告中得出的關於集團及其財務業績的結論有誤。

綠城服務(02869)：今早受壓，曾挫8.6%，半日跌6.5%，成交額4260萬元。集團公布，全資附屬綠城物業服務集團一宗縱火案被為民事起訴索償，為9名被告之一，涉及的訴訟總額約為1.45億元人民幣。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。