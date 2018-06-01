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今日 11:43 港股直擊 即巿股評

【異動股】綠城服務挫逾7% 附屬遭索償

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綠城服務(02869)受壓，暫時最多跌7.4%，見7.5元，現跌7%，成交額3620萬元。

集團公布，5月30日收到杭州市中級人民法院送達、以全資附屬綠城物業服務集團為9名被告之一的起訴狀副本等文件。

該案是本公司一在管項目業主及家屬為原告，針對人為縱火案而引起的人身及財產損害，而向包括本子公司、政府消防部門、房屋建設單位及家政單位等在內的九家單位提起的民事賠償訴訟。該案涉及的訴訟總額約為人民幣1.45億元。

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