即巿股評 港股直擊

噚日食飽返嚟睇嗰市，計一計爭100點唔到就已經補到周三(5月30日)嗰下跌裂口，雖則話下方牛證係遠少少，但量街貨點都吸引過上方熊證，但嗰100點都唔夠嘅水位，何必咁博呢？！去到下晝3點35分，恒指5分鐘圖上見一大支陽燭一下子就咁就補咗嗰裂口，唔係補完就算架，之後都仲有得上架，去到臨收市時，大約3點50分到啦，做咗全日高位30533點出嚟。到今日恒指開市再升多80點，但到依9點49分，似乎恒指今日先升後跌咁，暫時跌37點， 報30421點；而噚日喺微博度見到嘅10天線同20天線重疊，幾何確認嘅「死亡交叉」今日就得以確認，因為10天線(30652點)已經確確實實跌穿條20天線(30702點)。

望望月曆，我知今日係Happy Friday，但想講嘅係今日係6月1日，計返5月整個月都係跌340點，如果5月係應驗咗「Sell in May」嘅話，咁即係話要6月應驗個「窮」就要整個6月跌多過340點先成事。要計用月嚟做單位嘅嘢，又點能夠用分鐘圖/日線圖去睇呢，點都會轉一轉用周線圖望吓嘅(好似【輪證贏家】面世以嚟第一次用周線圖)。

由5月7至11日嗰一個星期開始至到今日，周線圖上先出現一支大陽燭，但期後就出現「三飛烏鴉」，咁就梗係唔係好兆頭啦，今個星期連條20周線(30892點)，亦即保歷加通道中軸都失守埋，即係話恒指周線圖現處於保歷加下行通道，雖則14RSI現處於51.73中軸水平，但DMI嘅-DI就嚟上穿條+DI，同時SlowSTC(14,3)嘅%K線已經插穿咗條%D線，最壞打算就更係回到落保歷加通道底(29080點)啦，不過呢個說法即係要個市很肯定跌穿30000點先得之餘，仲即係話依家最貼價個10個範圍嘅牛證全數都會被殺晒(咁到時就唔會係呢堆數架啦)。

但係，上方最貼價嘅熊證30600至30699點呢度有過千張街貨留守，當中有逾一半係噚日先至放低銀両，轉返個恒指日線圖睇，會唔會恒指un上去食咗呢過千張期指之後先再有其他動作呢？睇返恒指日線圖上嘅保歷加通道中軸(30705點)，呢個水平又真係剛好食到30600至30699點嘅過千張街貨嘅同時，又處於保歷加下通道話比大家知「係呀，我好弱架咋...」呢個故事編得完美過大台嘅電視劇咁滯，重點，故事嚟嘅啫，依家10點15分，恒指又倒升7點，反正又星期五，都係休戰多日好過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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