即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅385點。恒指收報30468點，升411點或1.37%，成交金額2037.54億元，主要受惠於尾市成交暴增，估計是因為MCSI 轉換成分股而刺激成交上升。國指收報11978點，升209點或1.78%；上證收報3095點，升54點或1.78%。三項指數都向好，以恒指表現稍遜。

恒指以陽燭收市，最高升至30533點，補回5月30日出現之下跌裂口；若配合早前走勢一併參考，則出現近「早晨之星」的利好形態，惟收市水平仍未能上破30500水平。MACD快慢線負差距收窄，走勢改善。全日上升股份 1131隻，下跌512隻，整體市況向好。

MSCI表示，在6月1日起將A股納入MSCI指數，最終目標是中國在新興市場指數中佔42%比重。香港4月份人民幣存款增加7.8%，創2011年以來最大單月增幅，不排除是為資金進入A股市場的部署。綜合而言，料消息利好A股，H股及港股也有望受惠。

特朗普政府宣布對從歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼鋁產品加徵關稅，以幫助保護美國的製造業基礎。不過，另邊廂的歐盟、加拿大及墨西哥都不約而同表現會對美國產品徵收關稅，令貿易戰再度升溫。

歐洲方面，意大利民粹主義政黨五星運動黨和聯盟黨達成組閣協議，並將在當地時間周五就職，料會對歐盟帶來不穩定因素。西班牙首相面臨不信任投票，亦構成不明朗因素。

在上述因素影響下，美股三大指數下跌，今早亞太股市偏軟，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指可高開，並在50 SMA (約30612)水平爭持，走勢甚為反覆。

個股介紹：

中國海運港口(1199)的主要業務為從事碼頭及其相關業務。

集團早前公布，澤布呂赫港務局將戰略投資中遠海運港口澤布呂赫集裝箱碼頭5%股權，作價約250萬歐羅。中遠海運港口於2017年11月完成增持澤布呂赫碼頭76%股權。並全面接管。澤布呂赫港是比利時第二大港口。連接歐洲大陸各個國家及西北歐、中歐地區、東歐地區等沿海港口。預料是次戰略入股將有助深化雙方的合作，強化澤布呂赫碼頭的碼頭業務，料集團也有望受惠。

參考彭博數據，集團預測市盈率10.57倍，周息率3.22%。股份上日收報7.55元，上望8.35元，止損設於7.14元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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