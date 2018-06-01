港股直擊 即巿股評

美國與歐盟、加拿大和墨西哥爆貿易戰，隔晚美股受壓。不過港股昨日急彈411點後，ADR顯示早段或靠穩。

道指曾挫315點，收市跌251點或1.02%，報24415點；標指收市回吐0.69%；納指跌0.27%。

美國勞工部公布，截至5月26日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.1萬人，按周減少1.3萬人，預期為減至22.8萬人。

美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟徵收鋼鋁關稅。歐盟委員會主席容克表示，將在世界貿易組織(WTO)發動「爭端解決機制」，並對美國產品相應徵收進口關稅。加拿大針對美國徵收附加性鋼鋁關稅，最多166億加元(998.4億港元)。墨西哥亦即時公布對等報復性措施，針對是美國總統特朗普所屬的共和黨希望在中期選舉爭勝的地區。

歐洲股市普遍偏軟，德國股市挫1.4%，當中《華爾街日報》指德銀被美國納入問題銀行名單，股價急插7%。西班牙股市挫1.05%，國會今日將就首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的不信任動議表決，反對派指支持票數有望達到通過門檻的176票。意大利富時MIB指數低收0.06%，孔特(Giuseppe Conte)接受總統馬塔雷拉提出的組閣邀請，向總統遞交內閣成員名單，當中特里亞(Giovanni Tria)將為新財長，新政府將於香港時間周五晚上10時宣誓。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報75.89元，較本港上日收市跌6仙；騰訊(00700)ADR收報400.54元，升1.34元；國壽(02628)ADR收報21.85元，跌5仙；中海油(00883)ADR收報13.27元，升7仙；中石油(00857)ADR收報6.53元，升4仙；中石化(00386)收報7.64元，跌3仙；中移動(00941)ADR收報70.47元，升0.47元；聯通(00762)ADR收報10.66元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.65元，跌1仙。

ADR港股比例指數收報30515點，升46點或0.15%。夜市期指收報30369點，跌128點，較昨日恒指收市低水100點。恒指昨收報30468點，升411點或1.4%，目前上方阻力位為50天線(約30591點)。MSCI換馬帶動昨日成交額急增，當中收市競價時段錄近千億成交，全日成交額2037.54億元。

焦點板塊

指數換馬股：恒生指數收市後調整，石藥(01093)將晉身藍籌，聯想集團(00992)遭剔出藍籌。國指將納入中國華融(02799)，中車時代電氣(03898)遭剔出。另外，MSCI指數昨日完成換馬，相關股短期或見異動，當中利福國際(01212)獲納入MSCI香港小型股指數，昨日交易時段最後兩分鐘一度飆62.7%創新高，收市升43.3%。

焦點股份

新秀麗(01910)：集團行政總裁鄧儒熙以私人理由離職及辭任執行董事職務，昨日起生效，財務總監Kyle Francis Gendreau獲委任為新行政總裁，即時生效。集團指，雖然董事會注意到自其2011年首次公開招股起就鄧儒熙的學歷所作出的披露始終準確無誤，但同時亦嚴肅對待有關其學歷的指控，在審議其辭呈一事時，董事會徹底研究了與此指控有關的事實，並認為接納鄧儒熙辭呈符合集團及其股東的最佳利益。沽空機構Blue Orca Capital(殺人鯨資本)早前發表報告指鄧儒熙的博士學歷涉造假，其家族企業與新秀麗有大量關連交易。股份將於今早復牌。

新股：兩股今早掛牌，萬成集團(01451)耀才暗盤收市報1.87元，較招股價升39.55%；天源集團(06119)耀才暗盤收市報0.78元，較招股價跌8.24元。

更多港股資訊，請瀏覽＜港股360＞。