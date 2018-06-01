即巿股評 港股直擊

光陰猶如白駒過隙，轉眼間四年一度的世界盃將於6月14日至7月15日在俄羅斯境內11個城市舉行。從歷史數據顯示，在過去的16屆世界盃中，全球股市僅4次上漲，股市下跌概率為75%；雖然世界盃與股市並無直接利害衝突，但「世界盃魔咒」常在股市出現卻是客觀事實。

基金經理少做少錯

根據權威體育調查報告，以華人社會爲主的中國內地、香港和新加坡就有超過70%的金融界專業人士想觀看世界盃；在韓國及日本，由於他們的國家隊為世界盃參賽隊伍，想觀看世界盃的金融界人士更接近90%！鑒於今年的世界盃在俄羅斯舉行，時差的關係，在亞洲工作的球迷員工半夜看球，上班的精神狀態自然大打折扣。許多基金經理只好抱著「少做少錯，不做不錯」的心態，日間減少投資，所以長倉基金傾向沽貨，以應付潛在的贖回需要，而很多長短倉基金也把整體組合的槓桿比率大幅縮減至安全水平。同樣情況也發生在個人投資者身上，市場的成交就自然萎縮；「沽盤」稍為多一點卻沒有太多「買盤」，股市就無可避免地下跌。

從過往的實例反映，體育活動常被政治家利用來達到政治目的。在歐洲西班牙自治區加泰隆尼亞2014年舉行獨立公投，八成人支持獨立；今年5月馬德里體育會和皇家馬德里分別贏得「歐霸盃」和「歐聯盃」後，據加泰政府最新民意調查，支持獨立人數竟跌至四成！在亞洲的南韓平昌冬季奧運會，南北韓運動員持統一旗幟共同進場，「兩韓聯合」更組成同一支冰球隊出賽，啟動兩韓首腦歷史性會面，牽起了兩韓統一的遐想，並間接促成6月12日在新加坡舉行的朝美會議，將會是吸引全球眼睛的重大政治項目。

特朗普不靠譜 歐豬國政治不穩

然而，特朗普上場之後，囂橫跋扈，狂妄自大，黨爭熾烈，團隊内鬨，資訊紊亂，出爾反爾，使談判對手覺得特朗普政府是不可信的，朝美會談仍充滿變數。就算美國的所謂傳統歐洲盟友（實際上是美國的棋子）都覺得特朗普不靠譜，紛紛各自盤算，自求多福。可惜歐洲還是不爭氣，仍受債務問題困擾的「歐豬五國」，近期更接二連三出現政治不穩，像西班牙國會對政府的不信任動議及意大利新政府組閣不成，都引起恐慌。其他地緣政治局勢，如俄美在中東之角力、伊朗與沙地之爭、以色列與巴勒斯坦之仇怨等等，隨時引爆計時炸彈。

金融風暴前奏？

經濟層面方面，雖然主要市場的經濟數據差强人意，但是中美貿易談判仍是全球吸引眼睛的焦點，特朗普政府之反口覆舌及言而無信，更影響全球貿易發展，使市場短期無所適從。六月美國聯儲局將開會議息，預料加息的機會超過90%，引致美元持續走强，美滙指數上月曾衝上三個月高位。當美元滙價升，亦即是增加美元債務償付成本，而新興市場去年持有美元計價債券達破紀錄的6.3萬億美元，其中最危險的莫如土耳其及阿根廷，手上的美元債務分別為3500億美元及2300億美元。這也間接導致貨幣受壓：南美的阿根廷披索、歐亞的土耳其里拉及亞洲的印尼盾，上月滙價都曾創新低；儘管阿根廷及土耳其分別將主要利率提升至40%及16.5%，市場資金流走仍然嚴重，情況就有點像1998年的金融風暴前奏……

當六月美國加息後，再奢望與美元掛鈎的港元不加息是完全「堅離地」的。況且香港是全球最自由市場，資金可以隨時流走，説不定香港加息步伐及次數比市場預期的更快和更多，其後的負面連鎖性效應，不是享受慣「超低利息」之新一代可以想像的，讀者切不可掉以輕心。

入摩長線利好A股

綜觀上述情況，「世界盃魔咒」只是客觀環境因素，受惠的相關行業，包括體育用品、娛樂傳媒、酒吧、零食和啤酒等將會優於大市，但只是短暫的亢奮，世界盃過後，這些板塊隨時回調。主要的實際因素將會是中美貿易談判、朝美核武談判、高官言論解讀、歐洲政治危機、美國加息幅度、美元匯價走勢、市場資金流動等等……充滿太多變數，消息引伸及情緒主導，呈「炒股不炒市」的格局。A股本月正式納入MSCI新興市場指數，預計初期將會吸引逾500億美元資金流入市場，長線有利A股。如股市大幅下挫，不妨靜觀其變，謀定而動，伺機吸納國策板塊之質優股及A股ETF，但要衡量個人風險胃納，嚴守止蝕！

黎永良