恒生指數周二及周三累挫逾700點後,在昨天5月最後一個交易日顯著回升411點(1.4%),收報30468點。受MSCI指數「換馬」影響,主板交投激增至2038億元,其中約1000億元在收市競價時段(U盤)成交。全日上升股份佔70%,為今年3月6日以來最多。技術上,恒指周三跌至三角形鞏固形態支持位後隨即反彈,未來只要守穩30000點水平,毋須太悲觀。

總結5月份,恒指全月跌339點(1.1%),年初至今則保住1.8%的回報,不過,若以個股表現來看,港股市底仍偏弱。在逾2100隻股份中(只計算2018年前上市),約1150隻股份在今年首5個月錄得跌幅,上升的不足860隻,整體大市的升跌比例為42︰58。

港股所有股份年初以來平均回報雖達2.95%, 但回報中位數卻為負2.16%。表現較恒指遜色的個股佔多數,因首5個月升幅跑贏恒指(即高於1.8%)的個股不足800隻,佔整體港股比例約37.5%;而升幅10%或以上的更僅得500多隻(佔比約25.8%),顯示漲勢只集中在少數股份上。

板塊表現方面,首5個月港股25個板塊之中,僅13個(佔52%)有正回報,當中10個板塊表現優於恒指。如果以各板塊內成分股的平均回報來看,打入三甲的為建築(16.8%)、醫療保健(10.8%)及汽車(10%)。

港股今次又應驗了「5月沽貨離場」(Sell in May and go away)的傳統智慧,那麼,「六絕」(即6月普遍大跌)的說法會否再現?統計恒指自1980年至今(共38年)的按月表現,6月回報的平均值與中位數分別是0.1%及0.4%,至於6月按月下跌的比例則為47.4%。換言之,回顧過去近40年的數據,出現「六絕」市況並非必然,投資者似乎毋須太戒懼。

至於港股的周期性現象,信報投資研究部嘗試透過統計個股,尋找一些表現或有季節性(即6月經常跑出)的目標股份。具體篩選流程如下:(1)以逾2100隻個股為基礎,統計從1998年至2017年間個股每月股價表現;(2)計算個股歷年6月的上升與下跌次數,以及升跌比率;(3)計算個股歷年6月的平均回報。

附【表】只列出上升比例高於65%的股份,共有8隻個股入圍。

總括而言,該8隻股份的股價每逢6月有較大機率報升,投資者若能留意相關股份(或行業)的周期特性,或許能在「平淡」的6月份提高勝算。惟須注意是次分析只根據歷年表現統計,股份價格會受多方面因素影響,尤其今年外圍變數特別多,這些股份的周期現象今年能否重演,還要拭目以待。

