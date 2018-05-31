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今日 18:23 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】六月第一個操作

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五窮月最後一個交易相當精彩，由於MSCI效應，不論大市或個別指數新貴的單日表現不能作準。MSCI換馬完成後，接下來為恒生指數換馬，明天收市後生效。

筆者6月份首個重要操作不是指數換馬股，而是5月10日文章提到的中國生物製藥(01177)，下周一(6月4日)將一次過進行紅股2送1、末期息2仙和首季季息2仙除淨。換言之，中生製藥下周一的經調整前收市價，將較明天收市價打超過七折。

留意除淨後每股權益會受被攤薄，個別券商或因此調整目標，但集團基本面不變，對散戶而言入場費得以降低，買入睇中線。

利福國際先離場
另外，4月17日文章推薦本地零售股I.T(00999)和利福國際(01212)，兩股同獲納入MSCI香港指數，當日文章已提到利福國際股權相當集中，今日尾市一度飆62.7%創新高，收市升43.3%報24.7元，較4月17日收市價高76.4%。股價兩分鐘搶高令散戶基本上沒有即日獲利空間，如此飆高亦令估值因素失效，低位有貨宜睇位止賺離場。

至於I.T今日亦創逾6年高，收報5.06元，較4月17日文章建議的買入位高33%，集團日前派業績，全年多賺37.1%，每股派末期息17.8仙，當中美日市場零售總收入9.46億元，按年增29.3%，成增長動力。

股價14天RSI已升至74.4，近期高位為81.61，加上今日收市價較盤中高位5.29元回落近4.4%，可減持獲利，一回再買。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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