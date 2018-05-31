港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額312.09億元，另有約1730.3萬元人民幣沽空， 大市沽空比率15.32%，較上日上升約0.72個百分點，為2月12日以來新高。

建設銀行(00939)連續3天全日沽空金額居首，金額28.01億元，沽空比率34%。

藥明生物(02269)排第二，沽空金額13.87億元，沽空比率37.4%。

第三位是碧桂園(02007)，沽空金額13.15億元，沽空比率41%。

第四位是騰訊控股(00700)，沽空金額11.04億元，沽空比率7.5%。