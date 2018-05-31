港股直擊 即巿股評

歐洲政局憂慮降溫，隔晚歐美股市反彈。港股兩日挫逾700點後，於5月最後一個交易日回升。MSCI收市後換馬，當中納入226隻A股，推動大市成交。

恒指今早高開217點，早段升225點後回順，升幅一度收窄至91點，見30148點全日低，其後回勇，上午最多升275點，中午升226點，午後進一步突破上午高位，最多升476點，見30533點，補回昨日的下跌裂口。恒指收報30468點， 升411點或1.4%。大市今日上升股份比例為70%，下跌股比例為30%。

總結5月，恒指跌339點或1.1%。

MSCI收市後換馬，帶動全日成交額急增，當中收市競價時段錄近千億成交，全日成交額2037.54億元，較上日增加939.81億元或85.6%，為3月23日以來新高。

互聯互通市場方面，北向上資金活躍，兩市合計使用66.29億元人民幣額度，當中「滬股通」淨流入36億元人民幣，「深股通」用30.03億元人民幣。

國企指數收報11978點，升209點或1.8%。國指全月跌353點或2.9%。

恒指即月期貨收市升633點或2.12%，報30497點，高水28點。

A股今日回升，滬指急漲1.78%；深成指升1.88%。兩市成交額約4085億元人民幣。MSCI今日收市後納入A股，最終名單226隻。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升1點，報24670。

藍籌股方面，友邦(01299)升2.3%；建行(00939)升1.3%，成交額82.4億元；滙控(00005)升1.4%；中行(03988)升1%。另外，騰訊(00700)再被官媒批評其網遊「戕害」兒童，股價反覆受制400元，收市升1.1%，成交額146.62億元；舜宇(02382)升2.4%。隔晚油價升逾2%，最新在亞洲時段偏軟，中石化(00386)飆6.1%；中石油(00857)升3.3%；中海油(00883)升2.5%。相反，有傳媒報道港鐵(00066)沙中線紅磡站擴建地盤月台工程或造假，股價跌0.2%；中移動(00941)創逾4年低，收市跌0.2%。。

焦點板塊

MSCI換馬股：MSCI半年檢討收市後生效，多股異動，當中利福國際(01212)將納入MSCI香港小型股指數，下午3時58分左右突見異動，一度狂飆升62.7%創新高，收市升43.3%，報24.7元，成交急增至1.36億元。MSCI中國指數的海外中資股新貴方面，藥明生物(00269)曾升2.5%創新高，收市反覆升1.1%，成交額達37.11億元；首控集團(01269)曾升6.5%創新高，收市僅升1.6%，成交額21.05億元；中升(00881)創新高，收市升3.3%。

濠賭股：今早普遍跑贏大市，高盛日前升澳博(00880)目標價至12.7元，評級「買入」，並重申「確信買入」名單，股價曾升11.8%，創逾三年高，收市升8.5%，成交額11.36億元。另外，金沙中國(01928)除息，收市升2.4%；銀娛(00027)升1.2%；新濠國際(00200)升4.6%；永利(01128)升2.4%；美高梅中國(02282)升2.9%；澳門勵駿(01680)派特別息每股8仙，收市升5.4%。

醫藥股：金斯瑞生物科技(01548)擁特許權的多發性骨髓瘤產品臨床試驗申請獲美國食品藥品監督管理局批准，股價曾升8.7%，收市僅升1.6%，成交額22.99億元。另外，藍籌新貴石藥(01093)反覆升0.8%；三生製藥(01530)升3.9%；中國生物製藥(01177)升2.8%；華潤醫藥(03320)升6.9%；康哲藥業(00867)升5.5%；國藥(01099)升2.8%；復星醫藥(02196)升3.8%；半新股平安好醫生(01833)反彈5.7%。相反，康臣葯業(01681)市前成交額達6.9億元，股價曾挫9.9%，收市挫8%，成交額9.9億元，市場消息指，康臣遭投資者遠東宏信減持8060萬股，每股造8.55元，涉6.89億元。

內需消費股：全線造好，蒙牛(02319)曾升7.4%，收市升5.2%；安踏(02020)升4.3%；旺旺(00151)創逾兩年半高，收市升4%；周黑鴨(01458)反彈5.5%；康師傅(00322)升2.3%；華潤啤酒(00291)漲半成；青島啤(00168)升1.1%；西藏水(01115)升6.3%；頤海國際((01579)升3.4%；中國食品(00506)升3.1%；H&H(01112)升2.8%；卡賓(02030)升6.3%；正通汽車(01728)升半成；高鑫零售((03808)升2.4%；國美(00493)升2.3%。

本地消費股：本港4月零售銷售升12.3%，略勝預期，本地消費股急漲，周大福(01929)升5.7%；I.T(00999)創逾6年高，收市升半成；莎莎國際(00178)飆9.8%；六福(00590)升7.7%；英皇鐘錶(00887)升4%；東方表行(00398)升3.3%。

焦點股份

浙商銀行(02016)：股價曾挫6.8%，收市跌6.6%，成交急增至2.21億元。該股於市前錄得大手成交，每股作價4.93元。

晶苑國際(02232)：今早一度急挫16.6%，見7.38元逾3個半月低，收市跌11.1%，成交額1.76億元。野村發表報告，把晶苑評級由「買入」降至「中性」，目標價由9.7元下調至8.8元。

佰悅集團(08545)：今日掛牌，收報0.4元，較招股價0.35元，高14.3%，成交額1.95億元。不計手續費，一手8000股，賺400元。

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