即巿股評 港股直擊

隔晚歐美股市大幅反彈，主要係意大利籌組聯合政府有轉機，雖然仍然有重新選舉嘅可能，但即使再大選，甚至由疑歐派執政，意大利要搞到脫歐，亦可能係好耐以後嘅事。股市嘅嘢變速咁快快，家陣意大利仍未出事，缸邊友梗係有股炒咗先，趁未爆煲唔托番高個市，唔通等出事先斬落去咩…….

港股連插兩日後，噚日險守三萬大關，今日即隨外圍反彈而高開。恒指今早高開217點，早段升幅一度收窄至91點，見30148點半日低，其後又回勇，半日最多升275點，見30333點。恒指中午報30282點，升226點；國企指數報11892點，升123點。

其實港股一直未走出上落區間，5月份嚟到最後一日，仍然喺區間內移動，月初一度低見29700點水平，其後反彈至31500點水平，但未有進一步向上突破31800區間頂步又掉頭，至呢兩日又重返三萬邊水平。港股一直隨住外圍消息反反覆覆，而成交就愈玩愈縮，過咗呢個五窮月，踏入六絕月，阿Man估計市況將更趨淡靜，皆因四年一度世界杯盛事將開波，過往紀錄係世界杯舉行期間，港股都係淡靜偏軟，今年唔會有例外。

反而要注意係6月唔單止係花旗聯儲局議息，雖然市場早有心理準備，6月加息機會超過八成，但一加息嗰一吓，市場難免有啲震盪。另一方面，美國已表示唔會無限期押後有關對歐盟徵收進金鋼鐵關稅，歐明表明要唔多滿意美國咁做。加上美國將於6月中公布徵收500億美元中國進口商品關稅最後清單，預期將針對中國2025產品，中美貿易磨擦唔係咁易解決，慎防侵侵隨時出口術左右股市上落。至於歐洲政局亦係另一不明朗因素，雖然阿Man相信一旦意大利出事，歐央行唔會袖手旁觀，但意大利股債爆煲，或引起連鎖反應，成個歐盟經濟體同氣連枝，難免被拖埋落水。喺資本市場仍充斥多個不明朗因素下，就算缸邊友挨近三萬點欲撈貨博反彈，都係小注怡情，目前市況絕對唔係博命之時。

騰訊(00700)再被官媒抨擊，指網遊殘害兒童青少年，股價今日緃有反彈，但400大關仍未收復，短期有波幅，冇升幅，過往股王霸氣難再現。至於其他重磅股亦只係反彈，但見港交所(00388)呢個大市指標，連日無晒精神，市場彷彿對同股不同權上市申請已拋諸腦後。明知放寛同股不同權上市申請，可吸引大量獨角獸新經濟股來港上市，港交所理應躺著也賺錢，但偏偏股價一沉不起，而港交所亦係港股寒暑表之一，觀其表現阿Man對後市開始唔抱咁大期望。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)