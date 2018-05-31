港股直擊 即巿股評

歐洲政局憂慮降溫，隔晚歐美股市反彈。港股兩日挫逾700點後，於5月最後一個交易日回升逾200點，市場聚焦MSCI收市後換馬。

恒指今早高開217點，早段升225點後回順，升幅一度收窄至91點，見30148點半日低，其後回勇，暫時最多升275點，見30332點半日高。恒指中午收報30282點，升226點或0.8%，大市成交額523.87億元。

國企指數報11892點，升123點或1.1%。

MSCI今日收市後換馬，當中包括納入A股。A股兩市回升，滬指升1.36%；深成指升1.18%。

藍籌股方面，友邦(01299)升1%；建行(00939)升0.6%；滙控(00005)升0.8%；中行(03988)升1%。另外，騰訊(00700)再被官媒批評其網遊「戕害」兒童，股價半日升0.6%；舜宇(02382)升2.7%；蒙牛(02319)急升5.5%；旺旺(00151)升2.3%。相反，瑞聲(02018)跌0.4%。

焦點板塊

濠賭股：今早普遍跑贏大市，高盛日前升澳博(00880)目標價至12.7元，評級「買入」，並重申「確信買入」名單，股價今早曾升9.8%，創逾三年高，半日升9.2%，成交額5.33億元。另外，金沙中國(01928)升2.3%；銀娛(00027)升1.5%；新濠國際(00200)升2.2%；永利(01128)升2.6%；美高梅中國(02282)升2.7%；澳門勵駿(01680)派特別息每股8仙，半日升5.4%。

石油相關股：隔晚油價升逾2%，最新在亞洲時段偏軟。中石化(00386)半日飆4.7%；中石油(00857)升2.4%；中海油(00883)升1.6%。油服股方面，安東(03337)升4.2%；中海油服(02883)升1%；中石化油服(01033)升4.1%；巨濤(03303)升3.8%。

醫藥股：金斯瑞生物科技(01548)擁特許權的多發性骨髓瘤產品臨床試驗申請獲美國食品藥品監督管理局批准，股價曾升8.7%，見31.35元，半日升3.5%，成交額5.85億元。另外，三生製藥(01530)升3%；中國生物製藥(01177)升3.1%；華潤醫藥(03320)升3.7%；康哲藥業(00867)升4.8%；國藥(01099)升2.4%；石四藥(02005)升1.9%；復星醫藥(02196)升2.5%；半新股平安好醫生(01833)反彈4.4%。相反，康臣葯業(01681)市前成交額達6.9億元，股價曾挫9.9%，半日挫8%，成交額8.5億元，市場消息指，康臣遭投資者遠東宏信減持8060萬股，每股造8.55元，涉6.89億元。MSCI新貴藥明生物(02269)今早創新高後，倒跌%；藍籌新貴石藥(01093)反覆跌0.2%。

焦點股份

浙商銀行(02016)：今早曾挫6.6%，見4.65元，半日跌6.2%，成交急增至逾2.21億元。該股於市前錄得大手成交，每股作價4.93元。

晶苑國際(02232)：今早一度急挫16.6%，見7.38元逾3個半月低，半日跌10.2%，成交額9750萬元。野村發表報告，把晶苑評級由「買入」降至「中性」，目標價由9.7元下調至8.8元。

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