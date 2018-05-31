即巿股評 港股直擊

噚日話個市擔心意大利有事，一嚟就裂口低開，前日臨收市先買嘅恒指熊(64350)就係咁就走人，之後個市雖然有再插多啲，仲穿過30000點添，但到下半場見個市好似等4點收工咁，所以下半場我都無乜點睇到個市，至收市見到個點數都好似同我食完飯返嚟咁上下，諗到諗到係悶局。

今朝早起身睇電視就話意大利個邊無事啦，呢啲政局/政治問題其實好似男女朋友咁，嬲你一晚就算啦，第二日又糖黐豆，你見今朝恒指又彈返上去就知啦。如果從技術層面去解釋嘅話，咪就係噚日所講恒指現水平處於短嘅「下降通道」同條長嘅「暗斜上升通道」兩條「通道」嘅底之上，觸到底通常都有力彈一彈嘅；麻煩就麻煩在於下方啲技術指標勢頭仍然向下，SlowSTC(14,3)咁鬼感敏都未屈返向上就知啦，即係反映市仍然偏淡為主， 依家10點29分，或者恒指暫見高開低收就係咁嘅原因。

睇睇恒指牛熊證街貨圖依家咩境況先。上方熊證見噚日個市跌得就跌，咁就梗係走得嘅走啦。最貼價熊證街貨就係30600至30699點，呢度有522張期指，全數都係噚日新增嘅街貨，用依家10點31分恒指現價30222點計，如果現價反彈477點先可以食得到呢堆街貨。

至於下方嘅牛證街貨，最貼價就係29900至29999點，呢度有576張期指，同樣用返現價計，只要個市下行多322點就可以殺晒呢度啲牛證。但最吸睛嘅係29700至29799點，因為呢度有1538張期指，嘩！原來咁多人喺呢度博反彈架！不過要殺到落呢度就要恒指由現價跌522點先得。

係就係遠咗啲，但真係多貨喎；兼且6月係窮架嘛...不過我都係度度先！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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