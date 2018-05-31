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今日 10:04 港股直擊 即巿股評

港股升225點後回順 MSCI相關股反覆

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意大利政治風險稍為降溫，隔晚歐美股市造好，歐羅反彈。港股兩日累挫逾七百點後，今早一度升逾兩百點。

恒指高開217點，報30274，之後曾升225點，高見30282，之後乏力再升，恒指一度僅升91點，低見30148。截至10時1分，恒指升149點，報30206。

國企指數高開109點，報11878，最新升87點，報11857。

內地股市昨日急跌逾2%，今早反彈，上證指數最新報3069，升28點或0.93%。

騰訊(00700)遭官媒重磅文章點名批評，指對於官方監管網遊的政策無動於衷，甚至高歌猛進，大吃人血饅頭，騰訊昨日再度失守400元關，今早暫時靠穩，升0.8%，報398元。

MSCI今日收市後換馬，跟騰訊一樣，工行(01398)在MSCI指數之比重遭調低，近期股價已走弱，今早亦要跑輸，最新無升跌，報6.41元。

隔晚油價反彈，布蘭特期油升3%，中石化(00386)升逾4%，「三桶油」中表現暫時最好。中石油(00857)亦升逾3%。

中移動(00941)失守70元關，最新跌0.4%，報69.85元。

板塊方面，醫藥股表現較好，三生製藥(01530)升逾半成，金斯瑞(01548)升逾4%。藥明生物(02269)今日收市後獲納入MSCI中國指數，今早破頂後最新倒跌0.7%。

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