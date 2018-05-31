即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅276點。恒指收報30056點，跌427點或1.4%，成交金額1097億元。國指收報 11769點，跌189點或1.59%；上證收報3041點，跌79點或2.53%。三項指數都偏軟，以A股表現較差。

恒指呈2連陰走勢，以「陀螺」收市，最低跌至29964點，創5月8日以來低位。恒指跌近保歷加通道底部，而且通道闊度有擴闊跡象，料指數有機會出現新方向。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份449隻，下跌1198隻，整體市況偏弱。

5月期指估計結算價為30053點。6月期指未平倉總數 132889張，未平倉淨數 30490張，未平淨佔未平總比例 22.9%，料6月恆指走勢會遜於5月。

聯儲局發布修改沃爾克法則交易限制的建議方案，開啟了大幅降低金融企業合規成本的行政程序，料消息利好大型金融企業。

美國第一季度GDP增幅微幅下修至2.2%，而減稅政策顯著提升企業利潤。聯儲局褐皮書顯示，強勁的製造業推動美國經濟「適度」成長，同時幾乎沒有跡象顯示過熱。聯邦基金利率期貨的資料顯示，預期6月13日議息後的加息機會為100%，而且加息步伐更有可能加快。

由於投資者對意大利局勢的恐慌緩解，利好投資市場氣氛，美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，早市向好，但若未能上破30500水平，指數或會在午後回軟。

個股介紹：

佐丹奴國際(00709)的主要業務為經營零售及分銷佐丹奴牌子之男女服裝、童裝及配襯用品。

集團在2018年第一季度的銷售額增長13.4%至14.57億元，毛利增加12.5%，惟因渠道組合轉變及中國農曆新年稍遲導致推廣期較長，使毛利率下跌0.5個百份點。集團可比較門市銷售額及可比較門市毛利在季內分別 增加9.5%及8.7%。集團透過2414間門市(或230.73萬平方呎零售空間)組成之網絡經營，當中有1271間為獨立門市。相比2017年3月31日，門市淨增加40間。

在截至2018年3月底，集團現金及銀行結存(扣除銀行借貸後)增加1.56億元至13.74億元，按年增長12.8%，主要受惠於來自經營業務的現金流入有所改善。

參考彭博數據，集團預測市盈率為13.92倍，周息率7.18%。股份上日收報5.15元，上望6元，止損設於4.9元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。