港股直擊 即巿股評

港股連跌兩日累挫735點，外圍形勢略為喘穩，港股ADR預示今日有反彈近三百點，不過預料「五窮月」最終錄得跌幅，MSCI換馬將為今日市場焦點之一。

隔晚歐美股市大幅反彈，道指收市升306點或1.3%，報24667點；納指收漲0.9%，報7462點；標普500指數收漲1.3%，報2724點。道指和標普500指數均創5月4日以來最大單日升幅。意大利政治風險降溫。聯儲局經濟褐皮書顯示，短期經濟增長前景「大體向好」。布蘭特期油漲逾3%，能源股勁彈。羅素2000小盤股指數創下歷史新高。

意大利股市與國債，以及歐羅均出現反彈。周三有最新報道稱，反建制政黨「五星運動」和「聯盟黨」可能會提出一項新的組閣計劃，避免在7月底進行提前選舉，確保政府能夠通過財政預算案。較早前，投資者擔心意大利可能在數月內重新舉行大選，導致該國放棄歐羅，從而使歐羅區現狀發生劇變。

中美貿易問題仍受到市場關注。美國週二突然又宣佈將對500億美元從中國進口的包括高科技以及與「中國製造2025」相關的產品徵收25%關稅，消息拖累昨日A股急挫。中國商務部表示，美方經貿磋商工作團隊已於昨日下午抵達北京。未來幾天內，美方50餘人的團隊將與中方團隊就具體落實中美雙方聯合聲明共識展開磋商。

那邊廂，國務院總理李克強召開國務院常務會議, 決定7月1日起，下調日用消費品進口關稅，當中服裝鞋帽、體育健身用品等，平均稅率由15.9%，下調至7.1%； 洗衣機、冰箱等家用電器平均稅率由20.5%，下調至8%；化妝品及部分醫藥健康產品平均稅率由8.4%，下調至2.9%。會議決定，要保護外資合法權益，嚴打侵權假冒等行為，提高知識產權侵權的法定賠償上限，並簡化外國人到中國的工作許可。

美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.34元，較本港上日收市升1 .39元；騰訊(00700)ADR收報399.22元，升4.22元；國壽(02628)ADR收報21.71元，升6仙。油價反彈，中海油(00883)ADR收報13.24元，升0.36元或2.8%；中石油(00857)ADR收報6.52元，升0.24元或3.8%；中石化(00386)收報7.42元，升0.19元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.1元，跌5仙；聯通(00762)ADR收報10.69元，升7仙。

ADR港股比例指數30357，較周三恒指收市升299點或1%。港股周三受中美貿易戰陰霾及意大利政局動盪引發的避險情緒拖累，恒指收市急跌427點報30056。恒生國企指數更創今年以來收市低位，跌市成交升上過億元水平。今日為5月份最後一個交易日，恒指期內暫時累跌751點或2.4%。值得留意是A股「入摩」將於明日(6月1日)生效，指數基金因應相關調整，需於今日收市前換馬，市場人士相信，不少主動基金或已預先換馬，即買入A股並沽出部分權重遭調低之港股，包括騰訊及工行(01398)。另外，藥明生物(02269)、首控集團(01269)、港華燃氣(01083)、國泰君安(02611)等中資股，將獲納入MSCI中國指數，留意今日收市前股價及成交或出現異動。

焦點股份

騰訊：官媒新華社今日(30日)發布重磅文章，點名批評以騰訊為代表的遊戲廠商對於官方監管網遊的政策無動於衷，敷衍了事，甚至高歌猛進，大吃人血饅頭。新華社題為《多少道文件才能管住網遊對少年兒童的戕害？》的文章稱，網遊嚴重戕害少年兒童的身心健康，也釀成無數家庭悲劇，加強網遊監管力度，勢在必行。文章稱，儘管騰訊曾推出過防護措施，但這些措施至今都沒甚麼效果，質疑號稱擁有強大技術的騰訊，至今沒有推出一項可以真正保護兒童的防護措施。留意市場及券商反應。

信利國際(00732)：在截至3月底止季度，純利1246萬元，按年下跌八成，不派季度股息。

澳門勵駿(01680)：宣布董事會經考慮業務、財務及現金流量狀況後，宣派特別息每股8仙。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。