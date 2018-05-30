港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額160.26億元，另有約1928.6萬元人民幣沽空，大市沽空比率14.6%，較上日上升約0.61個百分點，為3月5日以來最高。

建設銀行(00939)連續2天全日沽空金額居首，金額8.72億元，沽空比率22.5%。

騰訊控股(00700)排第二，沽空金額7.48億元，沽空比率8.1%。

第三位是中國平安(02318)，沽空金額6.24億元，沽空比率19.2%。

第四位是恒生中國企業(02828)，沽空金額6.24億元，沽空比率32.9%。