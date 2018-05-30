港股直擊 即巿股評

隔晚歐美股市急挫，意大利和西班牙政局不穩，加上中美貿易談判進程反覆，令市場憂慮升溫，港股於期指結算日挫逾400點，成交重上千億水平。

恒指今早低開375點，開市後跌幅一度收窄至243點，見30241點全日高，其後顯著下挫，上午約10時24分跌穿三萬點，最多跌520點，見29964點，中午跌430點，波幅上午成形，午後維持逾400點跌幅，於三萬點水平爭持。恒指收報30056點，跌427點或1.4%，為5月7日以來收市新低，連跌兩日累挫735點或2.4%。大市今日下跌股份比例為73%，上升股比例為27%。

全日成交額1097.73億元，較上日增加約222.19億元或25.4%。

國企指數收報11769點，跌189點或1.6%。國指兩日累挫346點或2.9%。

5月期指今日結算，6月期指收市跌448點或1.48%，報29864點，低水193點。

A股尾段跌幅擴大，滬指挫2.53%；深成指挫2.35%。兩市成交額約4382億元人民幣。白宮昨晚發聲明，重提向中國總值500億美元商品加徵25%關稅，計劃6月15日公布詳情。新華社今早批評特朗普政府反覆多變，已經不是第一次，磋商雖不是一帆風順，但絕不等於反覆折騰，而是要拿出誠意來務實溝通。

歐洲三大股市最新個別發展，英德股市靠穩；意大利富時MIB指數最新回升0.77%；西班牙IBEX35指數升0.3%。美國道指期貨最新升90點，報24467。

藍籌金融股拖低大市，友邦(01299)跌1.2%；建行(00939)跌2%；滙控(00005)跌1.3%；港交所(00388)跌2%；工行(01398)跌2%；平保(02318)跌1.3%；中行(03988)跌1.7%。另外，騰訊(00700)跌1.7%；九倉置業(01997)跌2.6%；中信股份(00267)跌2.4%；吉利(00175)跌2.6%；銀娛(00027)跌2.1%。相反，蒙牛(02319)升0.6%；中海油(00883)升0.8%；港鐵(00066)升0.3%。

焦點板塊

內房股：碧桂園(02007)申請發行200億元人民幣熊貓債被叫停，富力(02777)發債亦受阻，市場關注內房再融資情況，多隻內房捱沽，中國恒大(03333)見逾兩個半月低位，收市挫6.3%；碧桂園分拆碧桂園服務上市，股價跌2.1%；融創中國(01918)挫6.4%；中海外(00688)跌1.7%；華潤置地(01109)跌1.4%；龍湖(00960)跌3.6%；旭輝(00884)跌3.7%；佳兆業(01638)跌3.8%。

航運股：中美貿易戰火再燃，多隻航運及港口股受壓，招商局港口(00144)跌2%；中遠海控(01919)挫5.8%；太平洋航運(02343)跌4%；中外運航運(00368)跌3.3%；中遠海能(01138)跌1.7%；中遠海發(02866)跌2.6%。

科技股：科技製造股普遍向下，舜宇(02382)跌2.5%；瑞聲(02018)跌1.8%；丘鈦(01478)挫4.7%；比亞迪電子(00285)跌3.3%；鴻騰(06088)挫5.9%；雷蛇(01337)創新低，收市跌3.4%。科網股個別走，閱文(00772)跌1%；易鑫(02858)創新低，收市跌2.8%；中國軟件國際(00354)跌2.7%；網龍(00777)跌2.9%。相反，金蝶(00268)回升2%；金山軟件(03888)升0.8%。

醫藥股：多股昨日尾段急挫，今日先低後回升，中國生物製藥(01177)升0.5%；藥明生物(02269)升3.6%；三生製藥(01530)升0.2%。另外，同仁堂國藥(03613)昨日轉主板股價受壓，收市回升1%；微創醫療(00853)升1.7%；白雲山(00874)升2.6%；醫思醫療(02138)升3.9%；中國中藥(00570)升2%；阿里健康(00241)升1.9%。不過，石藥(01093)除息，收市反覆跌1%。

焦點股份

金利豐金融(01031)：今早曾挫14.2%創逾2年低，收市跌5.5%，成交額1.48億元。MSCI明晟5月14日公布的檢討結果中，金利豐被剔出MSCI香港指數，明天(31日)收市後生效。

藍鼎國際(00582)：股價曾挫25%，收市跌24%，成交額9650萬元。集團建議50合1，生效後每手買賣單位由6萬股現有股份更改為1200股新股份。

半新股：多股造好，昨日上市的21世紀教育(01598)今早先低後高，曾升17%創新高，收市僅升2.9%，成交額5.02億元；皇岦國際教育(08105)升6.3%；昨日跌回招股價1.98元的捷榮國際(02119)逆市反彈9.5%；浦江中國(01417)回升4%。相反，平安好醫生(01833)再創新低，收市挫5.1%；毛記葵涌(01716)經扣除非經常性上市開支，盈利倒退三成六，股價曾挫20.6%，收市跌8.7%；昨日創新高後倒挫的名仕快相(08483)今日一度回升17.7%，及後急挫27.1%，收市跌兩成。

新股：兩股掛牌，全服務日本料理叙福樓集團(01978)收報1.54元，較招股價1.1元高四成，成交額6.6億元，不計手續費一手賺880元。創業板駿碼科技(08490)收報0.6元，較招股價0.58元，升3.5%，成交額1.21億元，不計手續費一手賺100元。

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