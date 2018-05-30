即巿股評 港股直擊

港股進入傳統「淡季」，「五窮、六絕、七翻身」大家也聽過，而事實上，過去13年中恒指在5月份下跌便有9次。筆者認為，中美雙方雖已同意停止互相加徵關稅，但今後的多輪談判仍會左右港股表現，故港股或會在6月份仍會有所調整，但調整過後，相信有力再展升浪。

筆者近數月來已一再強調，市況短期偏淡，但後市仍樂觀的情況下，最好便是留意新股市場。事實上，近期新股的表現也不俗，比買入一些所謂的當炒股更好。本周二開始招股的天平道合控股(08403)屬值得留意的新股之一，該公司擁有超過8年的提供展覽及活動管理服務經驗，為國際著名汽車品牌於中國北京、上海、廣州、等逾40個城市，舉辦大型展銷會及展覽的業務，同時就各種推廣、商業及私人活動提供服務，旗下客戶包括林寶堅尼 (Lamborghini)、大眾汽車 (Volkswagen)等。

內地政府近期推出多項措施刺激外地汽車於中國的發展及銷售，如中國將於7月降低進口汽車關稅，以及宣布取消汽車業外資股比限制，預計外資於國內投資發展的市場空間會進一步擴大，而天行道合將會因而直接受惠。

天平道合未來將透過集資購買統籌及管理的展覽及活動項目所需多媒體影音設備，提升集團在展覽及活動管理服務上的執行力及管理能力，及降低成本。此外，該公司未來亦會拓展提供展覽廳服務，及繼續於現有及潛在客戶中擴大市場份額及於其他行業領域尋求和增加客戶。

值得留意的是，天平道合上市前引入兩位投資者，其中一位是美圖公司(01357)大股東蔡文勝，以每股0.11元認購股9975萬股，上市前持股6.6%，上市後料攤薄至4.99%，不設禁售期，股東實力頗強。

此股的招股日期為5月29日至6月1日，發售5億股股份，當中90%配售，10%公開發售。每手20,000股，招股價介乎0.12至0.16元，上市時市值為2.4億至3.2億，扣除相關上市開支後，以中間價計算的集資淨額為3890萬元，6月12日在創業板掛牌，獨家保薦人為RaffAello Capital Limited。若以0.12元低位定價計算，更是今年每股招股價最低的新股，股價極具上升空間。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊筆者無持有上述股份任何權益