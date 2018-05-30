即巿股評 港股直擊

中美貿易磨擦以為接近尾聲，奈何侵侵政府又玩嘢，隔晚突然宣布將於下月15日，公布向總值500億美元中國進口貨品徵稅嘅最後名單，同時美國繼續向WTO展開針對中國投訴安排。山姆叔叔突然有此一着，阿爺當然唔多滿意，皆因美國此舉，等同視之前所發嘅聯合聲明為無物，睇嚟雙方所謂講掂數，只不過係仲有得傾咁嘅意思，至於傾到幾時方向真正達成協議，真係有水晶球都未必知。侵侵五時花，六時變，市場都開始習慣，呢個消息都唔係隔晚砌低歐美股市嘅致命傷，意大利政局不穩，當然股債雙雙重創，甚至有可能引發新一輪歐債危機，先至係歐美股市隔晚插水最大原因，望吓啲金融股跌到一仆一碌，就知道市場對於呢個問題有幾驚驚。

恒指隔晚夜期跟ADR已見腳軟，今早裂口低開375點，雖然曾見過半日高位30241點，但喺內地股市持續深潛下，恒指上半場一度跌逾500點，低見29964點，中午報收30054點，險守三萬大關；國指則報收11753點，跌205點。留意係今日大市跌勢較為顯著之際，半日成交回升至577億元，呢期大市反彈欠成交配合，但一插水成交即增加，反映沽壓正在增加，暫時好友都要靠邊站。

外圍金融股跌幅顯著，港股呢邊金融股亦甚疲弱，內銀股持續錄得北水淨流出，更加係弱過藥煲，工行(01398)跌近2%至200日線，牛熊分界僅一線之差。建行(00939)跌至7.8元近三個月低位，半日報收7.84元，跌幅亦達1.75%。至於大笨象(00005)回購持續，口痕友話若非有個回購盤幫手頂一頂，股價晨早失守74元試低位。平保(02318)亦失77元支持，半日跌1.8%報收76元，短線有機再下試前低位73.75元。港交所(00388)亦跌2%，裂口低開低走，股價剛跌至250元上兩次低位有啲支持，留意250元不容再失，呢個位一旦失守，至少落到245元先有得抖。

強勢板塊始終係強勢，醫藥、教育跟內需股，雖然有個別股份下跌，但跌幅有限，而當中繼續有代表上升，好似教育股，半新股有追捧，噚日新登場嘅21世紀教育(01598)守得住聚焦區，今日逆市再炒高，半日再升15%，曾高見2元。至於中國新華教育(02779)及澳洲成峰高教(01752)分別升3.54%及2.67%，而創板代表皇岦(08105)則重上水面，半日報收0.43元。不過對於創仔阿Man一向不敢恭維，尤其教育股大把選擇，皇岦上市即潛水，對佢印象麻麻，今日即使重上水面，亦難以吸引大量炒家入場。

另一超額逾百倍新丁敍福樓(01978)今日登場，不過隔晚暗盤價已較招股價勁升一倍，今早高開低走，半日報收1.57元。講真一上市股價即倍升，再追入值博率真係好有限，大戶見股價高上天花板，仲唔第一時間高位鬆人，沽貨套現等股價回落再收過，現價正正喺今日聚焦區，有冇得博好難講，真係想博再炒高，現價買入咪以1.45元作止蝕參考。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)