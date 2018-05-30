港股直擊 即巿股評

隔晚歐美股市急挫，歐洲政局不穩，加上中美貿易談判反覆，市場憂慮情緒發酵，港股於期指結算日下試三萬點。

恒指今早低開375點，開市後跌幅一度收窄至243點，見30241點半日高，其後顯著下挫，上午約10時24分跌穿三萬點，最多跌520點，見29964點為5月7日以來新低，跌勢之後回順。恒指中午收報30054點，跌430點或1.4%，大市成交額577.15億元。

國企指數報11753點，跌205點或1.7%。

A股顯著下挫，滬指挫1.77%；深成指挫1.68%。白宮昨晚發聲明，重提向中國總值500億美元商品加徵25%關稅，計劃6月15日公布詳情。新華社今早批評特朗普政府反覆多變，已經不是第一次，磋商雖不是一帆風順，但絕不等於反覆折騰，而是要拿出誠意來務實溝通。

藍籌金融股拖低大市，友邦(01299)跌1.6%；建行(00939)跌1.8%；滙控(00005)跌1.2%；港交所(00388)跌2%；工行(01398)跌2%；平保(02318)跌1.8%。另外，騰訊(00700)跌1.3%；九倉置業(01997)和中信股份(00267)跌約3%。相反，蒙牛(02319)升0.2%；新地(00016)升0.1%；港鐵(00066)升0.3%。

焦點板塊

內房股：碧桂園(02007)申請發行200億元人民幣熊貓債被叫停，富力(02777)發債亦受阻，市場關注內房再融資情況，多隻內房捱沽，中國恒大(03333)見逾兩個半月低位，半日挫5.3%；碧桂園分拆碧桂園服務上市，半日跌2.5%；融創中國(01918)挫4.6%；中海外(00688)跌2.7%；華潤置地(01109)跌2.6%；龍湖(00960)跌3%；旭輝(00884)挫4.7%；萬科(02202)跌3.3%。

航運股：中美貿易戰火再燃，多隻航運及港口股受壓，招商局港口(00144)跌2%；中遠海控(01919)挫5.4%；太平洋航運(02343)跌3%；中外運航運(00368)挫4.2%；中遠海運港口(01199)跌1.4%；中外運航運(00368)挫4.2%；中遠海能(01138)跌2.4%；中遠海發(02866)跌2.6%。

醫藥股：多股昨日尾段急挫，今早先低後回勇，石藥(01093)除息，半日升0.2%；中國生物製藥(01177)升0.9%；藥明生物(02269)升0.5%。另外，三生製藥(01530)升1.9%；同仁堂國藥(03613)昨日轉主板股價受壓，半日回升2.6%；微創醫療(00853)升2.1%；白雲山(00874)升2.7%；醫思醫療(02138)升1.2%。

焦點股份

金利豐金融(01031)：今早曾挫14.2%創逾2年低，半日挫12.7%。MSCI明晟5月14日公布的檢討結果中，金利豐被剔出MSCI香港指數，明天(31日)收市後生效。

藍鼎國際(00582)：今早曾急挫24.5%，半日跌19.9%，成交額5700萬元。集團建議50合1，生效後每手買賣單位由6萬股現有股份更改為1200股新股份。

半新股：多隻教育半新股造好，昨日上市的21世紀教育(01598)今早先低後高，曾升17%創新高，半日升15.2%，成交額3.12億元；澳洲成峰高教(01752)升2.7%；皇岦國際教育(08105)升7.5%。另外，浦江中國(01417)回升7.9%。相反，平安好醫生(01833)再創新低，半日挫5.1%；毛記葵涌(01716)經扣除非經常性上市開支，盈利倒退三成六，股價曾挫20.6%，半日跌8.3%。

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