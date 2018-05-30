港股直擊 即巿股評

市場對歐洲政局的憂慮發酵，隔晚歐美股市急挫，港股隨外圍低開，一度失守三萬點關。

恒指今早低開375點，開市後跌幅一度收窄至243點，見30241點半日高，其後顯著下挫，今早最多跌520點，見29964點。恒指中午報30054點，跌430點或1.41%，大市成交額577.15億元。

國企指數報11753點，跌205點或1.72%。

藍籌股方面，內銀弱勢持續，工行(01398)跌至200天線，下滑1.99%; 建行(00939)見7.80元近三個月低，半日則跌1.75%; 蒙牛(02319)微升0.19%; 友邦(01299)一度跌穿70元，今早跌1.61%; 騰訊(00700)失守400元，跌1.29%。

物業管理股逆市造好，雅生活服務(03319)上日創新高後回吐，今早回升4.48%; 中海物業(02669)低開高走，漲3.86%; 另外，彩生活(01778)及綠城服務(02869)分別升2.07%及3.42%。

資金流入教育半新股炒作，21世紀教育(01598)創2元新高，半日飆15.2%; 皇岦(08105)升穿0.40元招股價，彈7.50%; 另外，中國新華教育(02779)及澳洲成峰高教(01752)分別有3.54%及2.67%進賬。

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