即巿股評 港股直擊

噚日如果有留意到小妹個爛鬼微博嘅話，應該都知道噚日lunch前先使咗皮幾嘢訂咗同我家老爺去日本嘅機票+酒店，就係為咗呢個行程，我必須要努力啲搵返啲使費，於是就揀咗隻恒指熊(64350)，仍然按住朝早所講嘅策略，小注過夜博下跌裂口出現就收割。睇返恒指5分鐘圖，下晝2點25分SlowSTC(14,3)個吓超買真係靚到不知所謂，不過可惜我Miss咗，還以為仲有成個幾鐘先收市，應該仲有第二次機會嘅，睇住恒指之後愈跌愈有，等多接近一個鐘，即下晝3點20分到，恒指個勢似乎跌定，SlowSTC(14,3)同14RSI都蒲一蒲頭，心諗再上多啲就禁「買入」掣架啦。

當所有嘢standby好晒之際，咪就係個市唔standby囉，見到恒指個勢又跌過，心諗：小注過夜博裂口嘛，下面堆牛證街貨就算無咗30500至30599點，都仲有30400至30499點呀！然後(64350)就衝咗入去；最正嘅係我返到屋企同老爺分享番我訂咗啲乜嘢時，我發現我打錯咗佢個名，跟手當晚拿拿聲打去將所有嘢cancel，然後再重新book過，到依家我先知道，原來機票+酒店嘅價錢同海鮮一樣，朝早同夜晚book相差41蚊，係41蚊港紙，哈哈哈！不過好多謝噚晚同我喺電話講咗成大半個鐘嘅男仔，呢位職員提供咗好多唔同嘅方案比我，但我最後都係選擇全部cancel再自己重新book過，因為咁樣係平過職員哥哥所提供嘅任何一個方法。

唔止酒店+機票要改番啱個名，仲有份旅遊保單，排隊等巴士返工時我就打電話去佢哋個hotline問點搞，好彩都唔難，send返個email比佢哋話錯咗名，改返啱就可以。好啦，又喺架焗到就嚟暈低嘅巴士打個email囉，send完就收到台嘅WhatsApp：「憂慮歐洲政局，恒指低開375點，報30109點」噢！終於有件好事發生喺我身上啦，到9點半正式開市時就梗係將隻(64350)掉走先啦，仲諗咩。

返到公司涼冷氣，依家9點54分，恒指現報30144點，見到恒指個5分鐘圖，有時候都真係不得不承認落場除咗要技術之外，都真係要啲運氣幫幫手。按暫時恒指做過低位30071點計，莫講話30400至30499點噚日睇嘅重貨，用呢個低位計恒指殺到落到30100至30199點，最貼嗰四層牛證街貨全數死亡，全數夾埋有2989張期指，變相依家最近嘅就係30000至30099點，呢度有相當於496張期指。

今日一跌恐怕暫時都唔好追住，話就話咁樣跌法會有唔少錢流入博反彈啫，但你睇日線圖上恒指SlowSTC(14,3)%K線同%D線分別做3.47同20.02，雖則14RSI只係42.09，但見VHSI今日都一下子彈咗上去19.93嘅水平，更何況不論係條短嘅「下降通道」，還是係條長嘅「暗斜上升通道」，恒指現水平都係處於下方位置，再跌無肉食，反彈又未到，我決定重溫一下杜如風啲XX攻略先！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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