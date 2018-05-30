即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅259點。恒指收報30484點，跌307點或1%，成交金額875.54億元。國指收報 11959點，跌156點或1.29%；上證收報3120點，跌14點或0.47%。三項指數都偏軟，以國指表現較差。

恒指以陰燭收市，最低跌至30454點，創5月10日以來之低位，並進一步補回當天出現之下跌裂口。MACD快線線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份495隻，下跌1107隻，整體市況偏弱。

中國央行行長易綱表示，加大小微企業金融服務的政策引導和支持力度；資本項目可兌換須穩步推進。料消息利好從事中小微企金融之企業。《證券時報》報道，中國銀保監會檢查信託公司等機構，包括影子銀行業務，宜留意內銀板塊對消息之反應。

美國白宮突然宣布，將會在6月15日前公布對500億美元的中國進口商品、加徵25%關稅的清單。白宮又指出在6月30日公布對中國投資的新限制措施和強化出口管制措施。消息令投資者擔心貿易戰再次升溫，不利市場氣氛。另方面，意大利政局不穩，民粹主義政黨的領導人開始推動提前大選，利淡當地債市和股市。美股三大指數下跌，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恒指低開。是日期指結算，恆指走勢或反覆，有望出現先低後高走勢，支持參考為5月9日低位30346點。

個股介紹：

海信科龍(00921)的主要業務為從事開發製造、內外銷售冰箱、空調、冷櫃、小家電等電器及相應配件產品及提供售後服務。

集團在2017財年實現營業收入334.88億元(人民幣.下同)，同比增長25.28%，實現主營業務收入304.30億元，同比增長23.34%，其中冰洗業務收入佔主營業務收入46.37%， 收入同比增長10.43%；空調業務收入佔主營業務收入47.94%，收入同比增長40.52%；內銷業務實現主營業務收入205.75億元，同比增長26.94%；外銷業務收入實現主營業務收入98.55億元，同比增長16.46%。期內股東應佔溢利19.98億元，同比增長83.64%，其中扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣10.13億元，同比增長1.49%。

參考彭博數據，集團預測市盈率為7.38倍，周息率4.91%。股份上日收報8.84元，上望9.85元，止損設於8.3元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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