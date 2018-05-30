港股直擊 即巿股評

外圍避險情緒飆升，港股昨日率先挫逾三百點，料今日期指結算向下機會較大，市場關注中美貿易關係復見緊張。

隔晚歐美股市集體下跌，意大利政局動盪推高市場避險情緒。道指曾急跌五百點，收市跌391點或1.58%，報24361點，失守50天線，金融股領跌；納指收跌0.5%，報7396點；標普500指數收跌1.16%，報2689點。道指和標普500指數均創一個多月以來最大單日跌幅。

中美貿易摩擦再起。美國白宮周二發表聲明，將對500億美元從中國進口的包括高科技以及與「中國製造2025」相關的產品徵收25%關稅，最終徵稅名單將在6月15日宣布，並在隨後開始徵收關稅。此外，投資限制、對中國個人與先進工業技術出口控制等規定將在6月30日公布。

中國商務部迅速回應稱，對白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。無論美方出台什麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益。中國敦促美方按照聯合聲明精神相向而行。

市場避險情緒飆升。十年期美國國債收益率周二跌破2.8%關口，刷新七周以來新低；美國30年期國債收益率降至2月1日以來低位。

意大利政局動盪，恐慌情緒蔓延至美股。意大利可能在數月內重新舉行大選，屆時，五星運動黨和北方聯盟黨這兩個疑歐派政黨將在議會中獲得更大的席位，這可能導致歐羅區第三大經濟體放棄統一貨幣，使歐羅區現狀發生劇變。索羅斯(George Soros)表示，美元飆升加上新興市場資本流出，或將引發重大的金融危機，又警告歐盟正面臨迫在眉睫的威脅。

意大利10年期國債收益率一度飆升近70個基點，升破3%關口，為2014年6月以來首次；意大利股市大跌2.7%，創近一年新低。西班牙股市下跌2.5%，葡萄牙股市下挫2.6%。歐羅兌美元急挫，創2017年7月以來新低1.1509。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.56元，較本港上日收市跌0.34元；騰訊(00700)ADR收報399.71元，跌2.29元；國壽(02628)ADR收報21.53元，跌0.47元。紐約期油跌至4月中旬以來的最低水平，中海油(00883)ADR收報12.77元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報6.34元，跌5仙；中石化(00386)ADR收報7.22元，跌3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.87元，跌3仙；聯通(00762)ADR收報10.76元，跌0.12元。

ADR港股比例指數報30303，較周二恒指收市跌181點或0.6%。港股昨日午後進一步下跌，曾挫338點，見30454點，收報30484點，跌307點或1%。港股今日期指結算，恒指短期支持參考5月7日低位29791點。

焦點股份

碧桂園(02007)：公布就分拆碧桂園服務以介紹形式上市，已於董事會上推准分拆建議，並會以有條件特別股息及實物方式，向股東分派碧桂園服務股份；每持有8.7股碧桂園股份，可獲派1股碧桂園服務股份為基準，實物分派合共25億股碧桂園服務。

毛記葵涌(01716)：公布截至3月底止全年盈利691.7萬元，按年下跌80.93%，不派息。若不包括非經常性上市開支約1620萬元，經調整純利為2310萬元。期內收入8674.7萬元，按年跌8.9%。

瑞安建業(00983)：公布該公司提出要約以每股要約價2.5元，購回並予以註銷最多達1億股，佔已發行股份約20.64%。每股要約價較該股停牌價收市價2.39元，溢價約4.6%。該股將於今日復牌。

科通芯城(00400)：公布截至3月底止首季按非公認會計原則計量權益股東應佔溢利約6320萬元人民幣，按年下跌52.8%。

兩隻新股今日登場，其中在主板掛牌的全服務日本料理叙福樓集團(01978)，暗盤價造好。據耀才暗盤交易中心資料顯示，叙福樓暗盤收報2.2元，較招股價1.1元升1倍。至於創業板掛牌的半導體封裝材料製造商駿碼科技(08490)，暗盤價靠穩，收報0.67元，較招股價0.58元，升15.52%。