即巿股評 港股直擊

打開今晚的新聞，有各種各樣報道像意大利重燃歐債憂慮，也有中美貿易戰的擔憂，市場大跌帶動投資者情緒。

有一直跟蹤股市的投資者會發現，這些新聞出現之前，市場往往已經反轉下跌，到投資者看到這些新聞的時候往往已經大幅下跌了。

如果說技術指標是滯後的，那麼這些消息就只能是一種事後解釋而多過提前預測了。

我們在5月9日的文章提出「港股尚缺恐慌低位」，而上篇文章5月16日「港股如期反轉」，更是港股反彈到31600點高位之前就提示會員小心這裡就是反彈結束的區域(Reversal Area)。

當時市場在中美貿易戰停戰消息帶動下造好，股評洋溢著喜悅之情，波浪分析大師揚言5浪展開新高在即......

使用的方法是分析市場走勢的內部和諧結構，並配合時間週期，所謂水到渠成，本身是天時和地利的配合。

通過和諧型態，江恩線來分析內部結構，我們知道30000點就是這個擺動(swing)的目標價，這裡支持線眾多，難免一場大戰。

大戰過後，能否就此結束跌勢？我們的分析體系裡面，以時間因素為先，而時間周期告訴我們，下跌周期還未完成！

答案呼之欲出了！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。