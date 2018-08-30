即巿股評 港股直擊

受到美朝緊張關係降溫帶動，周一期指先高開86點，之後雖一度倒跌超過一百點，低見30518點，但在該水平見支持，及後更再展升勢，並曾彈至30858點的全日高位，最終尾市升幅略為收窄，全日仍升116點，收報30760點。

不過，昨天期指未能承接周一的強勢，期指低開115點，隨後曾反彈，惟升至30711點便掉頭向下，全日走勢反覆偏軟，尾市跌幅進一步擴大，最終全日跌336點，收報30424點，並以接近全日低位(30418點)收市。兩日大市成交均未能達900億元水平，反映市場觀望氣氛甚濃。

美國總統特朗普再次向全世界展示出其「獨特」及「難以捉摸」的行事作風，他先於上周四晚宣布「特金會」告吹，並發表對北韓再展強硬態度的言論；惟在北韓釋出善意後，特朗普於一天後又180度改口風，稱峰會或如期舉行，頓時又令市場對此的憂慮降溫，預期環球股市短期仍繼續以政策市為主。同時，中美貿易糾紛暫時看似有緩和跡象，再加上美朝峰會重燃希望及中興(00763)有機會被美國放生，以上皆令環球投資氣氛得以改善，從而令港股於周一反覆回升。

不過，鑑於特朗普行事作風一向反覆，以筆者的角度看，近日中美貿易戰得以趨於緩和，或許只是美國希望能把更多時間及資源放在針對北韓及伊朗的相關議題上，因此中美貿易問題暫時只可視為延後，而非真正獲得解決，所以各位投資者不宜開心得太早。倘若美方的部署如筆者所想一樣，未來短期大家或許要把視線慢慢開始轉移至美朝及美伊關係的進展上。美國商務部部長羅斯即將訪華，就貿易問題再磋商期間，可能出現的消息或言論，如筆者一直所言，只要一日未有達到任何實際共識，建議各位抱客觀且中立的態度看待。

今天早市波幅料略收窄

另一方面，外圍不明朗因素亦逐步升溫，歐洲多個國家先後發生不同程度的政治危機，特別是意大利的政治問題，導致環球避險情緒升溫，並刺激大量資金回流美國。美國10年期債息大幅回落，並曾低見2.799厘(執筆時報2.86厘)，引致美滙指數強勢持續，並已升至接近95的水平(執筆時報94.89)，因此相關情況將成為環球投資市場的不明朗因素。雖然美債息回落或許對港股有利，不過若歐洲市況繼續惡化，相信定會為港股帶來不利影響。

因此，筆者預期港股短期將同時受多項環球因素影響而反覆不定，而非再受單一中美貿易戰左右。本周後期A股正式「入摩」(獲納入MSCI新興市場指數)，大家可留意相關股份表現，會否為港股帶來一定提振。

技術方面，今天是5月份期指結算日，預料今天早市時段的波幅會收窄。期指昨天收市已跌穿了保歷加通道的中軸(即20天移動平均線)，同時跌穿了上周五低部30494點，如今天期指開市後再失守昨天低位30418點及開市後首15分鐘低位的話，向下趨勢仍會成形。

另外，各主要技術指標先後出現偏淡訊號，14天RSI跌至50之下；MACD亦已出現牛熊利淡訊號，且熊差正擴闊；STC圖中，%K線跌穿%D線，距離逐步拉闊；以上皆反映市場沽壓漸增。

Long Put以30000點作首站

從牛熊證街貨圖看，牛證比熊證街貨多出很多，且重貨區在30300至30500點左右，因此在大市成交偏淡下，或會為大戶提供較易推低指數屠牛的機會。大市短期偏淡的機會較高，跌勢最快在今天下午出現，初步向下目標大概29800至30000點。

策略方面，已持有下月Long Put的投資者可續持有；未開倉者可待期指今天開市後如跌穿30418點，同時跌穿開市後首15分鐘低位的話，可考慮短線小注開倉造6月份價外800至1000點的Long Put，並以29800至30000點的區間作首個目標。