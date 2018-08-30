即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數昨低開145點，失守20天線(約30747點)，雖然其後跌幅一度收窄至78點，見30713點全日高位後即乏力再上；午後跌勢轉急，尾段最多挫338點，低見30454點；收報30484點，仍跌307點(1%)。主板全日成交額略增至875.54億元，上升股份比例僅31%。

技術走勢上，由於數條移動平均線滙聚在一起，代表升穿或跌穿平均線的啟示作用不大，惟須注意恒指近期走勢反覆偏軟，短期或須下試成交密集區底部，即約3萬點左右，相當於之前三角形鞏固形態頂部阻力(目前已變為支持位)。

相比恒指，國指顯得更疲弱，目前處本報EJFQ系統內的TrendWatch上升通道底線附近，一旦失守此水平(約11800點)，後市料進一步轉淡。

附【圖】可見，截至周一(28日)港股兩大指數及25個板塊的表現，恒指5月累跌0.05%，國指則下滑1.75%。期內，大多數板塊都跑贏兩大指數，而漲幅較佳的主要是中小市值板塊，例如醫療保健、媒體、農業和食品製造等；其中，醫療保健股勁飆12.6%，教人眼前一亮。

大市值板塊方面，金融服務、銀行、電訊與綜合企業等敬陪末座，期內表現甚至較國指差。大市值板塊明顯拖累國指及恒指的表現，估計在指數有明確方向前(無論向上或向下突破重要成交密集區)，資金傾向炒賣中小型股。然而，若指數走勢確認變差，市場氣氛又轉向悲觀，中小型股的升勢恐難持續，宜謹慎管理風險。

新興市場面臨壓力測試

另一籠罩港股以至環球股市的是意大利政局，不明朗的政治前景令歐羅區股滙受壓，意國國庫券孳息連日飆升。當地最大政黨五星運動黨領袖馬約(Luigi Di Maio)指摘，總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)早前否決其提名的經濟部長人選，引致候任總理孔特(Giuseppe Conte)組閣失敗，必須為觸發憲政危機負責，並號召議會彈劾馬塔雷拉。

意大利3月大選至今，仍未能成功籌組聯合政府，國家管治陷於懸峙狀態。倘重新大選，形同舉行變相脫歐公投，一旦由「疑歐派」大獲全勝，勢不利歐羅滙價。

意大利10年期國債孳息昨天高見3.38厘，創2014年3月以來新高。此外，同受政局不穩困擾的西班牙，其10年期債息亦見急漲。

歐羅兌美元周一下試1.16水平，為6個半月低位，間接推高美滙。美滙指數已經連漲6星期，猶如對新興市場的壓力測試，阿根廷和土耳其剛剛喘穩，巴西卻正值爆發貨車司機大罷工，須密切注視新興市場股滙風險。

信報投資研究部

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