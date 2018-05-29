今日 19:51
重要通告
港股直擊
達飛控股(01826)公布，與主席、執行董事兼控股股東高雲紅訂立諒解備忘錄，有可能向其收購內地從事汽車租賃公司的30%股權。
該汽車租賃公司業務模式涵蓋售後租回交易及直接融資租賃。
港鐵加價3.14% 5億優惠減壓
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紀曉風
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林艷虹
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伊馬仕
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加息下投資高息工具要訣
溫天納
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Driving down land prices key to boosting HK competitiveness
HKEJ Editorial｜ EJ Insight
IT港青變身物流舵手 設送貨團隊 參股神州集運
StartupBeat
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林世康
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財富管理
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