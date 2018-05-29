即巿股評 港股直擊

港股360收到兩條題者提問，頗為有趣。

第一位讀者自稱「初踏社會」和「初玩股票」，手頭資金少，問買幾元或幾毫的細價股是不是好過買幾十元的股份，可以本少利多？亦想趁一些股份低位入貨，問要留意的地方？

首先細股參差，單日波幅大，絕不適合初學者。至於「本少利多」，要視乎個股特性，比如：民眾金融(00279)今年高位2.07元，但每手單位2萬股，一手入場費4.14萬元，藍籌碧桂園(02007)今日收報15.5元，但一手1000股，一手入場費僅1.55萬元。至於升幅，細股單日爆升非新聞，但大市值股一年升逾一倍亦非難事，藥明生物(02269)今日高見88.4元，今年未過一半已升逾倍。「本少利多」並非細股與大股的明顯分野，以民眾為例，細股也可以「本多蝕大」。

細股候低買入不是有把握的投資方法，去年爆煲的中國集成(01027)曾跌至0.01元的底價，其後使出20合1，股價除淨後調整成0.2元，今日收報0.071元，即調整前的1仙也不值。

當然，玩細價發達大有人在，新派KOL比比皆是；只是也有輸到破產的人，初入社會大額投資細股(可能1仙也不值)是否明智？筆者也是90後，只能說句：「搵錢辛苦呀」，先學穩建投資增長。

跟進星辰通信

第二條問題是上月19日文章問星辰通信(01155)的跟進。集團5月4日公布建議重組，上周四進一步發補充公布，重組計劃中，劉正基和郭海生以2.7億元認購新股，完成後將佔擴大後已發行股本90%，並推出債權人計劃，當中10%擴大後已發行股本轉予債權人，交易亦會觸發全購。

正如上月19日文章提到，發展成易手情況，作價必大折讓，而現有股東權益亦會被大幅度攤薄。不過如果最終能復牌，散戶已是萬幸。

至於買方，劉正基與早年入主「毅力工業」的投資者同名，當年毅力也是債務重組，幾年後成功翻生，成為燃氣板塊一員，叫做元亨燃氣(00332)。另一買方郭海生則與老牌股其士國際(00025)主席同名。以白武士而言頗有份量。

部署方面，散戶仍要審慎，因為重組過程漫長。若資金不緊拙，重組又成功推進至全購，散戶不宜交出股份，觀察復牌表現。

陳鎮強

信報投資研究部

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