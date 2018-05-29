港股直擊 即巿股評

隔晚美國和英國假期休市，意大利和西班牙政局或現危機引起市場憂慮。港股昨日回升204點後，在期指結算日前夕挫逾300點，大市下跌股比例近七成。

恒指低開145點，復失20天線(約30747點)，開市後跌193點，之後跌幅一度收窄至78點，見30713點全日高，及後反覆受壓，上午最多跌240點，失50天線(約30661點)，中午跌190點，午後進一步跌穿上午低位，曾挫338點，見30454點。恒指收報30484點，跌307點或1%，為5月9日以來新低。大市今日下跌股份比例為69%，上升股比例為31%。

全日成交額875.54億元，較上日增加約31.69億元。

國企指數收報11959點，跌156點或1.3%。

恒指即月期貨收市跌336點或1.09%，報30424點，低水61點。

A股亦受壓，滬指跌0.47%，連跌5日；深成指跌1.11%。兩市成交額約4077億元人民幣。

歐洲三大股市最新全線下挫逾1%，另外政局動盪的意大利和西班牙股市分別挫逾2%和1.4%。意大利組閣失敗可能令該國陷入嚴重憲政危機；西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)本周五則要面對議會不信任投票。美國道指期貨最新挫198點，報24532。

藍籌金融股受壓，滙控(00005)跌1.2%；友邦(01299)回吐2.1%；建行(00939)和工行(01398)跌約1.4%；平保(02318)跌1%。另外，騰訊(00700)跌0.8%；碧桂園(02007)跌2.8%；聯通(00762)跌2.7%；中石化(00386)跌1.2%；中海油(00883)跌1.7%；中移動(00941)跌1.3%；以107.31億元人民幣投得杭州市中心商業用地的恒隆地產(00101)跌1.5%。相反，瑞聲(02018)升2.7%；今日舉行股東會的舜宇(02382)升0.3%；神華(01088)升1.3%。

焦點板塊

內需消費股：多股今日逆市走高，康師傅(00322)創逾3年高位，收市升5.4%，集團首季純利7.12億元人民幣，按年增長六成四。另外，旺旺(00151)創逾兩年半高，收市升4.7%；蒙牛(02319)升0.4%；達利食品(03799)除息，股價升1.5%；H&H國際(01112)創逾4年高，收市升0.8%；恒安(01044)升1.1%；千百度(01028)升3.4%；中國動向(03818)升1.4%。

醫藥股：多股今早尋頂，午後急挫，明天除息的石藥(01093)挫半成；中國生物製藥(01177)今早破頂，收市挫5.9%；三生製藥(01530)曾漲5.9%創新高，收市倒挫1.8%；藥明生物(02269)跌1.2%；白雲山(00874)創新高，收市挫3.8%；微創醫療科學(00853)創新高，收市跌0.9%；恒大健康(00708)挫9.2%。同仁堂國藥(03613)今日轉主板，股價挫5.9%，控股股東同仁堂科技(01666)亦跌5.9%。相反，阿里健康(00241)曾升11.5%，收市升3.5%，成交額6.84億元，集團向最終大股東阿里巴巴收購天貓的醫療平台，總對價106億元，將發行股份支付。另外，華潤醫藥(03320)升2%；勵晶太平洋(00575)升10.9%。

教育股：另一午後急挫板塊，楓葉(01317)曾創新高，收市挫7.1%；睿見(06068)亦破頂，收市倒挫6.3%；宇華(06169)和上周被平保(02318)減持的新高教(02001)同樣創出新高，收市倒跌約3.1%；成實外教育(01565)跌3.6%；民生教育(01569)挫6.1%。半新股方面，新華教育(02779)挫4.8%；熱炒的澳洲成峰高教(01752)挫14.8%。

科網軟件股：多股尾段下挫，昨日創新高的金蝶國際(00268)曾挫12.6%，收市挫12.2%，成交額6.07億元；擎天軟件(01297)挫10.1%；中國軟件國際(00354)跌3.8%；網龍(00777)跌2.4%；IGG(00799)跌1.6%；遊萊互動(02022)跌2.3%。中國創新支付(08083)挫8.4%；恒騰網絡(00136)挫4.7%。

焦點股份

半新股：多股跑輸，平安好醫生(01833)曾見45.3元創上市新低，收市跌2.5%；捷榮國際(02119)低見1.98元跌返招股價水平，收市跌1.5%；物業管理股浦江中國(01417)急吐10.3%；名仕快相(08483)見1.3元創新高後急瀉，收市挫26.1%。

21世紀教育(01598)：今日曾高見1.91元，收報1.71元，較招股價1.13元高出51.3%，成交額11.09億元。不計手續費，每手3000股賺1740元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。