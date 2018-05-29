港股全日沽空金額122.52億元，另有約1911.1萬元人民幣沽空，大市沽空比率13.99%，較上日上升約1.08個百分點，是今年3月5日以來最高。
建設銀行(00939)全日沽空金額居首，金額7.28億元，沽空比率30%。
恒生中國企業(02828)排第二，沽空金額6.93億元，沽空比率41.5%。
第三位是騰訊控股(00700)，沽空金額5.75億元，沽空比率11.8%。
第四位是中國石油股份(00857)，沽空金額4.9億元，沽空比率32.9%。
港股全日沽空金額122.52億元，另有約1911.1萬元人民幣沽空，大市沽空比率13.99%，較上日上升約1.08個百分點，是今年3月5日以來最高。
建設銀行(00939)全日沽空金額居首，金額7.28億元，沽空比率30%。
恒生中國企業(02828)排第二，沽空金額6.93億元，沽空比率41.5%。
第三位是騰訊控股(00700)，沽空金額5.75億元，沽空比率11.8%。
第四位是中國石油股份(00857)，沽空金額4.9億元，沽空比率32.9%。
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