21世紀教育(01598)今日首掛，開市報1.56元，低見1.52元，之後高見1.91元，收報1.71元，較招股價1.13元高出51.3%，成交約6.55億股，成交金額11.09億元。每手買賣單位3000股，若不計手續費，每手賬面賺1740元。
集團為河北省民辦教育服務商，是次集資淨額約3.81億元，本港公開發售部分錄得超額認購107.6倍，一手3000股中籤率為60%。
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今日 16:49 港股直擊
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集團為河北省民辦教育服務商，是次集資淨額約3.81億元，本港公開發售部分錄得超額認購107.6倍，一手3000股中籤率為60%。
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