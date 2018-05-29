多隻半新股跑輸，平安好醫生(01833)午後最新跌1.8%，見46元創上市新低，成交額4490萬元。
集團由平保(02318)分拆，本月4日以招股價54.8元上市，當日高見58.7元，其後走勢反覆向下。
捷榮國際(02119)曾跌2.9%，見1.98元為招股價水平，現跌2.5%，成交額1580萬元。
熱炒股澳洲成峰高教(01752)回吐10.2%。
物業管理股浦江中國(01417)急吐，曾挫14.2%，現跌一成。
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捷榮國際(02119)曾跌2.9%，見1.98元為招股價水平，現跌2.5%，成交額1580萬元。
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