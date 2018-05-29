即巿股評 港股直擊

特金會剛剛話有轉機，應何下月如期舉行，好友以為又可以鬆一口氣，噚日恒指收復完20日線(30753點)及50日線(30664點)後再下一城。可惜又輪到歐洲政局不穩，意大利陷入政治僵局，拖累當地股債齊仆，隔晚仍未止瀉，再跌2.08%。債市也遇沽壓，10年期國債孳息率升至2.63厘，當然銀行股跌勢甚為顯著。另一邊廂，西班牙股市亦腳軟，由於當地政府管治亦欠穩定，債市亦同樣受壓。至於歐洲股市除咗米字旗國放假休市之外，其餘普遍下跌。花旗隔晚同樣假期休市，道指期貨受歐洲政局不穩負面消息影響下跌，今日港股上半場亦打回原形，幾乎抹去噚日所以升幅。

本來結算前夕，港股都無乜上落，不過歐洲瀨瀨哋嘢，港股亦腳仔軟，恒指低開145點後，跌幅曾一度收窄至78點，重上30713點半日高位，但中資金融股沽壓再現，三桶油又跟隨油價下跌，拖累恒指盤中一度跌240點，見30551點半日低位，半日報收30601點，跌190點；國指則跌118點，報收11996點。

重磅股都係陰氣重，騰訊(00700)跌勢持續，雖然跌幅唔算大，但連日陰燭股價向下未有止跌跡象，短期難以寄望，加上北水一直唔放過騰訊，持續錄得淨流出，騰訊股價或再一次下試20日線水平。至於平保(02318)跟港交所(00388)已行先一步考驗20日線，暫時仍未見支持，睇嚟20日線未必守得住。至於一直有回購嘅大笨象(00005)，今年只有區區20億美元嘅單一次回購計劃，實難留住缸邊友嘅心，股價已卒先重返20日線之下，一旦76元失守，大有機會下探74元。

中興通訊(00763)事件似乎有轉機，不過中興能罰款了事都易搞，若然撤換管理層後，山姆叔叔仲要擺人入董事局監察公司，中興肯阿爺都未必肯制，呢件事係咪短期內能圓滿解決，阿Man有所懷疑。既然如此，就算手機設備股再反彈亦唔建議追。

食品股偏強，通常到暑假呢類股份都算係旺季，加上今年有世界盃，零食杯麵都賣多啲，預期食品股跟啤酒股，受惠世界盃效應，呢期都可跑贏大市。此外世界盃效應亦帶旺啤酒股，青啤(00168)同潤啤(00291)急升後今日回吐，可趁回吐後股價轉穩吼位吸納。教育同醫藥股無得輸，受惠政策傾斜，加上有大行祝福，兩個板塊內嘅股份繼續輪流落鑊。今日上市嘅21世紀教育(01598)一度較招股價升近八成見1.91元，但中午報收1.8元樓下，睇嚟要喺現水平整固一吓，留意今日上半場聚點區喺1.74至1.75元水平，收市低過呢個位，有貨可能要先撤退。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)