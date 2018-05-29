港股直擊 即巿股評

隔晚美國和英國假期休市，市場關注意大利和西班牙政局。港股昨日回升204點後，今早復失50天線。

恒指低開145點，復失20天線(約30752點)，開市後跌193點，之後跌幅一度收窄至78點，見30713點半日高，及後復受壓，曾挫240點，見30551點半日低，失50天線(約30664點)。恒指中午收報30601點，跌190點或0.6%，大市半日成交額404.95億元。

國企指數報11996點，跌118點或1%。

A股亦受壓，滬指跌0.59%；深成指跌0.31%。

藍籌金融股受壓，滙控(00005)跌0.7%；友邦(01299)回吐1.2%；建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌0.9%；平保(02318)跌1.1%。另外，騰訊(00700)跌0.4%；碧桂園(02007)跌2.3%；聯通(00762)跌2.1%。相反，今日舉行股東會的舜宇(02382)升1.9%。

焦點板塊

醫藥股：續見資金流入，三生製藥(01530)創新高，半日升4.8%；藥明生物(02269)升2.7%；白雲山(00874)創新高，半日升5.1%；華潤醫藥(03320)升4.9%；泰凌醫藥(01011)升3.2%；微創醫療科學(00853)創新高，半日升1.7%。另外，阿里健康(00241)今早曾升11.5%，半日升5.2%，成交額5.19億元，集團向最終大股東阿里巴巴收購天貓的醫療平台，總對價106億元，將發行股份支付。

內需消費股：康師傅(00322)曾升4.9%，見17.5元平三年高位，半日升4.1%，集團首季純利7.12億元人民幣，按年增長六成四。另外，旺旺(00151)創逾兩年半高，半日升4.7%；蒙牛(02319)升1.1%；統一(00220)升0.7%；達利食品(03799)除息，股價升2.4%；H&H國際(01112)創逾4年高，半日升3.1%。

焦點股份

恒隆地產(00101)：股價今早偏軟，半日跌1.5%；恒隆集團(00010)跌1%。恒隆地產全資附屬晟樂於公開掛牌出讓中，成功投得杭州市中心商業用地的用地使用權，用作商業商務項目開發，代價為107.31億元人民幣(約131.62億港元)。恒隆地產表示，計劃投資約190億元人幣，在該處發展大型商業綜合項目，包括世界級商場和辦公樓。

民眾金融科技(00279)：股價今早繼續回升，曾升12.9%，見0.14元，半日升7.3%，成交額2.28億元。民眾金融持股逾7%的中國全通(00633)近日走勢飄忽，一度挫28.6%，見0.65元創新低，半日跌9.9%。

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