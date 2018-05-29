港股直擊 即巿股評

隔晚美國和英國假期休市，港股昨日乾升204點後，今早受壓，失守50天線。

恒指低開145點，復失20天線(約30753點)，開市後曾挫193點，之後跌幅一度收窄至78點，見30713點半日高，其後再度受壓，最多曾挫跌240點，見30551點今早低，穿50天線(約30664點)。恒指中午報30601點，跌190點或0.62%，大市半日成交額404.95億元。

國企指數報11996點，跌118點或0.98%。

藍籌股方面，手機設備股再度走高，舜宇(02382)及瑞聲(02018)分別升1.94%及1.8%; 友邦(01299)昨日急升後回吐，跌1.24%; 內需股恒安國際(01044)及蒙牛(02319)則分別漲2.21%及1.09%。

食品股逆市呈強，康師傅(00322)首季多賺逾六成，今早抽升4.08%; 旺旺(00151)破頂，漲4.71%，為表現最好藍籌。另外，達利食品(03799)及H&H國際控股(01112)分別升2.37%及3.07%。

再生能源股造好，龍源電力(00916)升抵10天線，漲2.64%; 華能新能源(00958)升2.2%; 新天綠色(00956)彈1.13%; 中國光大國際(00257)升1.04%。

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