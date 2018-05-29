訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌190點 失守50天線

放大圖片

隔晚美國和英國假期休市，港股昨日乾升204點後，今早受壓，失守50天線。

恒指低開145點，復失20天線(約30753點)，開市後曾挫193點，之後跌幅一度收窄至78點，見30713點半日高，其後再度受壓，最多曾挫跌240點，見30551點今早低，穿50天線(約30664點)。恒指中午報30601點，跌190點或0.62%，大市半日成交額404.95億元。

國企指數報11996點，跌118點或0.98%。

藍籌股方面，手機設備股再度走高，舜宇(02382)及瑞聲(02018)分別升1.94%及1.8%; 友邦(01299)昨日急升後回吐，跌1.24%; 內需股恒安國際(01044)及蒙牛(02319)則分別漲2.21%及1.09%。

食品股逆市呈強，康師傅(00322)首季多賺逾六成，今早抽升4.08%; 旺旺(00151)破頂，漲4.71%，為表現最好藍籌。另外，達利食品(03799)及H&H國際控股(01112)分別升2.37%及3.07%。

再生能源股造好，龍源電力(00916)升抵10天線，漲2.64%; 華能新能源(00958)升2.2%; 新天綠色(00956)彈1.13%; 中國光大國際(00257)升1.04%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。