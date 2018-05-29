即巿股評 港股直擊

今日天氣繼續熱爆，電視話天文台報今日有34度，喺屋企樓下等咗幾分鐘巴士都覺得就嚟會焗死咁滯，上到車一心諗住有冷機嘆啦，都唔知係咪架巴士冷氣壞咗，我企喺度都係咁流汗，反而落咗車之後啲風吹埋嚟仲舒服。

返到公司之後市係開咗架，依家10點14分，覆咗兩個email之後再睇返恒指走勢，似乎同今朝差唔多，依家做緊30671點，跌120點；至於噚日隻恒指熊(64834)，哼，先喺噚日朝早10點半至11點半呢度可以「作案」嘅時間，將恒指熊(64834)送落場嘅話，再用呢段時間(64834)最高同最低($0.058同$0.043)計拉個中位數$0.0505作為買入價。揸住隻熊仔直至到下晝，恒指似乎愈升愈有咁，中間一段時間恒指當然升幅有收窄過啦，就係喺11點35分至1點35分呢段時間，就連敏感度咁高嘅SlowSTC(14,3)都只係由超買回返落去中軸水平，再落多少少見多啲「4」字頭都唔得。

咁樣落去得兩條路揀，一係就輸少當贏；一係就合埋眼繼續揸落去，當噚日喺微博篇文係發噏瘋。如果揀前者嘅話，按照噚日下晝2點幾(64834)證價$0.047計，即走就輸三格兼手費；但如果選擇當我發噏瘋嘅話，依家10點28分，用(64834)證價暫時最高見過$0.074計，即袋46.5%；就算用依家個證價$0.064計，都有26.7%。「咁噚日走嘅話咪好唔抵？」乜你未試過當你揸住一隻/幾隻貨時，啲貨係跌嘅；但當你放棄賣走之後，啲貨升到無朋友咩？

依家10點38分，開恒指牛熊證街貨圖，下方牛證最貼價就係30500至30599點，呢度有相當於1125張期指，而按今朝恒指暫時最低做過30598點計，即係呢個位今朝個市只係好似啲女落溫泉前咁，搵隻腳趾公輕輕點到個水面之後就嗌「嘩！好熱呀！」，「但浸溫泉真係好正架喎~」係呀，我知呀，所以第一吓嗌基本上係廢的，再加埋第二貼價嘅牛證，即30400至30499點呢度有821張期指，望望月曆今日29號期結，即係話5月應該做夠數，唞一日之後為6月再重新做過，呢兩part咁近又有接近2000張期指嘅街貨，不如等尾市時搵隻有約500至600點差距嘅熊證，小注一博明日開餐食牛證街貨啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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