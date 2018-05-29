即巿股評 港股直擊

昨天恒指早段甚波動，出現V形反彈後反覆向好，全日波幅308點。恒指收報30792點，升204點或0.67%，成交金額843.85億元。國指收報12115點，升67點或0.56%；上證收報3135點，跌6點或0.2%。港股走勢優於A股。

恒指以陽燭「錘頭」收市，並成功守在5月25日低位30525點之上，同時也突破了5月24日高位30788點。MACD快慢線負差距擴闊，走勢仍偏弱。全日上升股份808隻，下跌785隻，整體市況偏好。

國家發改委發布《關於理順居民用氣門站價格的通知》，從6月10日起，對「雙軌運行」的居民用天然氣和非居民用氣價格實施「銜接」，居民用氣「批發價」上浮分兩步走，今年最多漲0.35元/立方米。政策利好從事天然氣上遊業務之企業。

中國國家主席習近平強調優先培育和大力發展一批戰略性新興產業集群，推進網際網路、大數據、人工智能同實體經濟深度融合。料消息利好相關板塊。

香港4月份出口同比增長8.1%，預估為增長9.2%；進口同比增長11.1%，預估為增長11.9%。換言之，香港4月份的進出口數字都遜於預期。

昨晚歐美股市因假期休市，夜期暫停。歐洲股市因意大利政局混亂而下跌，加上油價在沙地阿拉伯及俄羅斯增產的陰霾下，持續回軟，料恒指走勢偏淡，支持參考為5月25日低位30525點。

個股介紹：

嘉華國際(00173)的主要業務為於香港、新加坡及中國內地從事物業發展及投資業務。

集團在2017財年錄得營業額112.94億元，上升17.4%，主要來自香港朗屏8號、上海嘉御庭第二期及嘉天滙、廣州嘉滙城及嘉爵園，與東莞星際灣的物 業銷售以及上海嘉華中心的租金收入。股東應佔溢利39.06億元，上升23%。期內集團的已簽約之應佔銷售約為126億元，當中已簽約之應佔銷售中約港幣29 億元已於期內入賬，餘下97億元預期於2018年或2019年確認入賬，料有助提升未來業績表現。

集團預測市盈率為4.7倍，周息率 3.6%。股份上日收報 5.35元，上望 6.5元，止損設於 5.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。