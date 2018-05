港股直擊 即巿股評

港股上周跌逾五百點後,昨日雖然反彈200點,惟成交偏淡,期指結算前夕料觀望氣氛仍然濃厚,板塊方面,再有教育股上市,料交投活躍。

美股周一因陣亡將士紀念日休市一天,歐洲方面,英國股市亦因假期休市。法國CAC40指數收跌0.61%,報5508點;德國DAX指數收跌0.58%,報12863點。

美股5月至今走勢穩健,雖然十年期美債息率突破3厘,美滙指數持續走强,但期內道指仍累計升2.4%,標普升2.8%,納指上漲5.2%,標普和納指有望創下近九年最佳同期表現,"Sell in May and Go away"今年恐怕無法應驗。進入本月最後一周,市場關注重磅數據出爐,包括:美國一季度GDP修正值、PCE物價指數,「小非農」ADP,及至關重要的非農就業數據,或將對聯儲局6月及之後加息節奏產生影響。此外,中美經貿談判,以及「特金會」最新進展也將吸引投資者眼球。

此外,投資者也憂慮歐洲部分國家政局動盪情況。意大利聯盟黨和五星運動聯合組閣失敗,意大利遭遇股債雙殺。那邊廂,因執政黨人民黨內部受賄案,西班牙首相拉霍伊本周五將面臨不信任投票,西班牙股市周一高開低走。

國際油價繼續回落,紐約期油收跌2.08%,報66.47美元/桶,連跌五日,創一個半月以來新低,主要受油組與俄羅斯考慮增產的消息拖累。

港股方面,恒指昨日高開後反覆上落,盤中曾倒跌,惟跌向30500點前有反彈,最多升251點,最終收高於20及50天線上,報30792點,上升204點或0.7%,MACD呈負差距,升市成交偏淡,未脫上落格局。

焦點股份

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)聯合公布,恒隆地產全資附屬晟樂於公開掛牌出讓中,成功投得杭州市一幅商業商務項目開發地皮,作價107.31億元人民幣(約131.62億港元)。恒隆表示,計劃投資約190億元人民幣,在該處發展大型商業綜合項目,包括世界級商場和辦公樓。

康師傅(00322):公布截至3月底止首季純利7.12億元人民幣,按年增長六成四。不派息;期內收入150.37億元人民幣,按年增長5.9%;毛利率29.66%,上升1.62個百分點。

易生活(00223):公布,按每股配售價0.128元,向一名人士發行9566萬股新股,淨集資1220萬元。認購股份佔擴大後該公司已發行股本約1.76%,認購價較該股昨日收報0.117元,溢價9.4%。

莎莎國際(00178):行政總裁郭少明表示,高鐵及港珠澳大橋預期今年9月開通, 旅客量將增加,因此看好下半年零售市道,並在未來一年,將於旅遊及住宅區開設5至7間新舖。

21世紀教育(1598):今日掛牌,超額認購107.6倍,一手中籤率60%,認購20手才獲一手;招股價以上限的1.13元定價。在輝立交易場,21世紀教育高見1.36元,收報1.35元,升19.5%,一手賬面賺660元;在耀才收1.36元,升20.4%,一手賬面賺690元。

同仁堂國藥(03613):今日起由創業板轉至主板掛牌買賣。

毛記葵涌(01716):今日公布截至3月底止全年業績。