港股直擊 即巿股評

港股上周跌逾五百點後，昨日雖然反彈200點，惟成交偏淡，期指結算前夕料觀望氣氛仍然濃厚，板塊方面，再有教育股上市，料交投活躍。

美股周一因陣亡將士紀念日休市一天，歐洲方面，英國股市亦因假期休市。法國CAC40指數收跌0.61%，報5508點；德國DAX指數收跌0.58%，報12863點。

美股5月至今走勢穩健，雖然十年期美債息率突破3厘，美滙指數持續走强，但期內道指仍累計升2.4%，標普升2.8%，納指上漲5.2%，標普和納指有望創下近九年最佳同期表現，"Sell in May and Go away"今年恐怕無法應驗。進入本月最後一周，市場關注重磅數據出爐，包括:美國一季度GDP修正值、PCE物價指數，「小非農」ADP，及至關重要的非農就業數據，或將對聯儲局6月及之後加息節奏產生影響。此外，中美經貿談判，以及「特金會」最新進展也將吸引投資者眼球。

此外，投資者也憂慮歐洲部分國家政局動盪情況。意大利聯盟黨和五星運動聯合組閣失敗，意大利遭遇股債雙殺。那邊廂，因執政黨人民黨內部受賄案，西班牙首相拉霍伊本周五將面臨不信任投票，西班牙股市周一高開低走。

國際油價繼續回落，紐約期油收跌2.08%，報66.47美元/桶，連跌五日，創一個半月以來新低，主要受油組與俄羅斯考慮增產的消息拖累。

港股方面，恒指昨日高開後反覆上落，盤中曾倒跌，惟跌向30500點前有反彈，最多升251點，最終收高於20及50天線上，報30792點，上升204點或0.7%，MACD呈負差距，升市成交偏淡，未脫上落格局。

焦點股份

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)聯合公布，恒隆地產全資附屬晟樂於公開掛牌出讓中，成功投得杭州市一幅商業商務項目開發地皮，作價107.31億元人民幣(約131.62億港元)。恒隆表示，計劃投資約190億元人民幣，在該處發展大型商業綜合項目，包括世界級商場和辦公樓。

康師傅(00322)：公布截至3月底止首季純利7.12億元人民幣，按年增長六成四。不派息；期內收入150.37億元人民幣，按年增長5.9%；毛利率29.66%，上升1.62個百分點。

易生活(00223)：公布，按每股配售價0.128元，向一名人士發行9566萬股新股，淨集資1220萬元。認購股份佔擴大後該公司已發行股本約1.76%，認購價較該股昨日收報0.117元，溢價9.4%。

莎莎國際(00178)：行政總裁郭少明表示，高鐵及港珠澳大橋預期今年9月開通， 旅客量將增加，因此看好下半年零售市道，並在未來一年，將於旅遊及住宅區開設5至7間新舖。

21世紀教育(1598)：今日掛牌，超額認購107.6倍，一手中籤率60%，認購20手才獲一手；招股價以上限的1.13元定價。在輝立交易場，21世紀教育高見1.36元，收報1.35元，升19.5%，一手賬面賺660元；在耀才收1.36元，升20.4%，一手賬面賺690元。

同仁堂國藥(03613)：今日起由創業板轉至主板掛牌買賣。

毛記葵涌(01716)：今日公布截至3月底止全年業績。