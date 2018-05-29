重要通告 港股直擊

阿里健康(00241)宣布，向最終大股東阿里巴巴收購Ali JK Medical Products Limited全部股權，總對價106億元。

集團將按每股5.8元發行約18.28億股股份支付，發行價較昨日收市價每股6.77元折讓約14.33%，發行股份相當於集團擴大後股本約15.66%。

阿里巴巴集團目前擁有阿里健康48.1%的經濟利益及61.5%的投票權。交易完成後，阿里巴巴集團於阿里健康的股權及投票權，將分別增至56.2%及67.5%。

Ali JK Medical Products Limited持有已取得或擬取得天貓許可，以於天貓銷售醫療器械及保健用品、成人用品及醫療及健康服務之商家的關係擁有權，以及管理該等商家關係的相關營銷及運營人員之僱傭關係。

截至3月底止財年，有關業務產生總商品交易額約205.61億元人民幣，並擁有約8550萬名年度活躍買家，有關業務擁有逾3300名商家獲天貓主體授權於天貓銷售上述產品。

集團相信，收購能進一步確保其發展為阿里巴巴集團旗下的醫藥保健旗艦平台；可以將更廣泛之電商商家納入到醫藥保健線上社群從而豐富生態，並與集團的現有保健品和服務業務、智慧醫療及保健管理服務、產品追溯平台服務三大業務板塊，形成有機互補；及獲得更穩定的可持續收入增長。