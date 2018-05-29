訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:18 重要通告 港股直擊

阿里健康106億向阿里購天貓醫療銷售平台

放大圖片

阿里健康(00241)宣布，向最終大股東阿里巴巴收購Ali JK Medical Products Limited全部股權，總對價106億元。

集團將按每股5.8元發行約18.28億股股份支付，發行價較昨日收市價每股6.77元折讓約14.33%，發行股份相當於集團擴大後股本約15.66%。

阿里巴巴集團目前擁有阿里健康48.1%的經濟利益及61.5%的投票權。交易完成後，阿里巴巴集團於阿里健康的股權及投票權，將分別增至56.2%及67.5%。

Ali JK Medical Products Limited持有已取得或擬取得天貓許可，以於天貓銷售醫療器械及保健用品、成人用品及醫療及健康服務之商家的關係擁有權，以及管理該等商家關係的相關營銷及運營人員之僱傭關係。

截至3月底止財年，有關業務產生總商品交易額約205.61億元人民幣，並擁有約8550萬名年度活躍買家，有關業務擁有逾3300名商家獲天貓主體授權於天貓銷售上述產品。

集團相信，收購能進一步確保其發展為阿里巴巴集團旗下的醫藥保健旗艦平台；可以將更廣泛之電商商家納入到醫藥保健線上社群從而豐富生態，並與集團的現有保健品和服務業務、智慧醫療及保健管理服務、產品追溯平台服務三大業務板塊，形成有機互補；及獲得更穩定的可持續收入增長。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。