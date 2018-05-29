重要通告 港股直擊

時代中國(01233)宣布，發行本金額4.5億美元、2021年到期，年息7.85厘的優先票據。

集團擬將票據發行所得款項淨額，用作若干現有債務再融資及一般營運資金用途。集團將尋求票據於港交所上市。