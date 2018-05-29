即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普上周五宣布取消的「特金會」，周末期間又出現轉機，南韓總統文在寅上周六突然應邀到板門店北韓一方與金正恩會面後帶來好消息，文在寅轉述金正恩為實現朝鮮半島無核化的態度正面，並且對6月12日舉行的美朝峰會表明有堅定決心，《華盛頓郵報》周日引述知情人士報道，前美國駐南韓大使金成率官方代表團經兩韓邊界進入北韓，與北韓副外長崔善姬商討下月的美朝峰會準備工作；特朗普周日亦在Twitter發文指出，美國團隊已抵達北韓，為他安排與北韓領袖金正恩的會面。

可能受到「特金會」消息的刺激，周一恒指高開171點，迅速跌至30530的全日低位後才回升，尾市高見30839水平，收報30792，升204點或0.67%，收復上周五失守的20天和50天線(30737和30684點)。

老徐較早前指出：特朗普的「核外交」決定並沒有對港股造成負面影響，相反，恒指更在特朗普宣布退出伊朗核協議後，兩個交易日就突破30300至30600點的過去3個月累積的大型成交量密集區，上周五以31122的創3月21日以來最高收市水平。原本屬蟹貨區的30300至30600點，現已變為支持區（見5月14日「搏拳實錄」<蟹貨區變支持區>）。

翌日在本欄則講到：恒已返回EJFQ系統以0.75個標準差計算的TrendWatch半年上升通道，更逼近上升通道中軸（現在位於約31680點），老徐現在只望恒指在TrendWatch上升通道中軸阻力之前回調，好讓即月options特別是short call倉輸少當贏。反正有兩份6月short put的1760點期權金墊底，正所謂有賭未為輸。

過去兩個星期，恒指「果然」在TrendWatch上升通道中軸之前受阻，但稍稍進入30300至30600點的支持區已經止跌(上周五的30525點已是近兩周的intraday最低水平)，5月份期權明天(周三)便要結算，老徐即月short call倉看來很難會輸少當贏。

更重要的是，老徐一直沿用經人工調校的以0.75個標準差計算的TrendWatch上升通道，但如果以系統default指標程式的圖表會發現，恒指已形成「斜度溫和」的TrendWatch下降通道，換言之，老徐睇淡5月睇好6月的跨期options（見5月15日「搏拳實錄」<有賭未為輸>）豈不是有可能全軍覆沒。

不過，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，自5月14日以來一直高過反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，代表大市持續由買盤主導；此外，雜音較少的10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬，自5月15日突破支持區後仍維持升勢，代表大市有愈來愈多股份出現「黃金交叉」。老徐相信，有強弱勢股指數和平滑中線市寬以及30300至30600點的大型成交量密集區的「支持」，恒指短期並無急跌風險。至於上述EJFQ系統的「斜度溫和」的TrendWatch下降通道，老徐只會視之為「整固型」的下降通道。

老徐