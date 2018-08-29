即巿股評 港股直擊 國際財經

上周國際油價顯著下滑，紐約即月期油按周瀉4.8%，跌穿每桶70美元重要關口後，沽壓未減，把過去一個月以來所錄升幅全數蒸發掉；布蘭特期油上周則錄得3%跌幅。

根據俄羅斯新聞社(RIA)報道，該國能源部長諾瓦克(Alexander Novak)透露，或與沙地等主要產油國於下月22日至23日召開會議時討論逐步放寬減產協議的可能性，回復至2016年10月(即油組與俄羅斯等達成減產協議前)的產量水平是其中一個選項。

此外，路透引述消息人士稱，沙地、俄羅斯及阿聯酋等國曾商議能否每天增產100萬桶原油。撇開這些產油國的產能上限不談，傳統產油國現階段放風，明顯不希望4月開始節節上升的油價過於強勢。

俄羅斯總統普京更在聖彼得堡國際經濟論壇上直言，對於俄國而言，油價在每桶60美元是一個「均衡價格」，一方面足以促進必要的投資，另一方面油價又不會過高以致困擾消費者，甚至不利生產商。對於油價後市走向，普京的取態簡直是「畫公仔畫出腸」。

參考MarketWatch早前報道，美國能源公司Petroteq Energy總裁Jerry Bailey指出，美國頁岩油商的產油成本普遍在每桶30至50美元；換言之，若國際油價預期持續上揚，很大機會吸引頁岩油商增產，反之，若油價在普京的「均衡價格」附近浮動，增產所帶來的利潤對頁岩油商來說，將變成食之無味棄之可惜的「雞肋」，來自美國的新供應或不致大幅增加。

事實上，隨着國際油價自2016年初展開升勢，美國活躍鑽油台數目與日俱增；根據美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)數據，美國活躍鑽油台數目最新為859座，按周上升1.8%，是今年以來第二高，與去年底的747座比較，累增近15%，反映頁岩油商逐漸增加生產的意欲。未知這些美國頁岩油商會否被傳統產油國「放風增產」這步棋嚇倒？

附【右圖】可見，紐約即月期油價較5月22日所錄得的高位每桶72.83美元，回調逾8%，剛好處於去年9月初展開的上升通道底部附近；若失守此支持位，或下試60美元水平。值得留意的是，礙於輸油管設施使用量接近飽和，美國頁岩油仍須以折讓出售，令紐約期油價格的走勢較布蘭特期油為差。

換個角度看，美國商品期貨交易委員會(CFTC)期貨倉位顯示，截至上周二(22日)，非商業(或投機性)投資者所持原油淨倉合約數目，由1月30日的78.4萬張反覆降至近期的68萬張；雖然其淨長倉數目仍處於偏高水平，但數據未反映投資者對原油市場潛在增加供應的消息，宜密切觀察期貨倉位變化，看看投機者會堅持押注油價向上或是轉軚看淡。

港股方面，恒指昨天收報30792點，升204點(0.67%)，升穿50天線(約30684點)和20天線(30738點)滙聚區；可是，大市全日成交額僅843.85億元，上升股票只佔51%，升勢相對集中於酒店/消閒、醫療保健和電子等板塊。

信報投資研究部

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