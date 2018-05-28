港股直擊 即巿股評

港股連跌兩周累挫534點後今日回升，恒指重上20天線和50天線，不過大市成交額跌至近三周低，上升股份比例亦僅過半。

美股三大指數上周五晚個別發展，恒指今早高開171點，重上50天線(30684點)，甫開升幅收窄，曾倒跌57點，見30530點全日低，及後回勇，上午最多升208點，重上20天線(30737點)，中午升170點，午後升穿上午高位，曾升251點，見30839點全日高。恒指收報30792點，升204點或0.7%。大市今日上升股份比例為51%，下跌股比例為49%。

全日成交額843.85億元，較上日減少95.28億元或9.9%，為5月9日以來新低。

國企指數收報12115點，升67點或0.6%。

恒指即月期貨收市升116點或0.38%，報30760點，低水32點。

A股表現反覆，收市個別發展，滬指跌0.2%，連跌4日；深成指升0.17%。兩市成交額約3982億元人民幣。國家統計局昨日公布，內地四月份規模以上工業企業實現利潤5760.3億元人民幣，按年增長21.9%，增速較三月份加快18.8個百分點，為去年十月以來最高。

歐洲方面，英國今日假期休市；德法股市最新靠穩；美國今日假期休市。

藍籌股方面，友邦(01299)漲3.3%，支撐大市。另外，中行(03988)升0.7%；平保(02318)升0.5%；吉利(00175)升2.9%；九倉置業(01997)升4.5%，報60.9元為逾一周高；銀娛(00027)升2.9%；金沙中國(01928)升2.8%。相反，中電(00002)跌0.8%；滙控(00005)跌0.3%；萬洲(00288)跌0.8%；中移動(00941)跌0.3%。

焦點板塊

醫藥股：大市值醫藥股尋頂，藍籌新貴石藥(01093)再創上市新高，收市升3.8%，集團首季季績勝預期，獲瑞信、摩通和德銀等券商升目標；中國生物製藥(01177)亦創上市新高，收市升4.8%；藥明康德(603259.SH)A股上市連續15個交易日漲停，旗下藥明生物(02269)亦破頂，收市升2.7%；三生製藥(01530)創新高，收市飆升6.3%。另外，康哲藥業(0087)升3.7%；復星醫藥(02196)升2.3%；泰凌醫藥(01011)升5.8%；億勝生物科技(01061)升2.9%；遠大醫藥(00512)升7.7%；半新股愛康醫療(01789)飆12.5%；希瑪眼科(03309)升5.3%。

燃氣股：股價今日先挫後回穩，中國燃氣(00384)曾挫7%，收市跌幅收窄至1.4%；華潤燃氣(01193)曾挫8.4%，收市跌2.7%；新奧能源(02688)曾挫6.7%，收市跌0.3%；北控(00392)跌2.3%；港華燃氣(01083)跌1.6%；新天綠色能源(00956)跌1.5%。發改委決定，自6月10日起理順居民用氣門站價格、完善價格機制，為進一步深化資源性產品價格改革。中金發表報告，認為新政策對城市燃氣企業的影響為中性略負面，對燃氣企業今年售氣毛差擠壓可能有限，但2019年城市燃氣公司或面臨更大的政策不確定性。

石油股：上周五國際油價急挫4%，「三桶油」收市個別走，中海油(00883)曾挫4.7%，收市跌0.9%；中石化(00386)反覆升0.3%；中石油(00857)飆6.4%，大摩及野村均認為公司受惠氣價新政。油服股方面，中海油服(02883)跌2.2%；中石化油服(01033)跌2.3%；海隆(01623)挫5.6%；安東(03337)跌4.5%；華油能源(01251)升5.5%；巨濤(03303)升4.4%。

科技股：多股突圍，科網股方面，金蝶(00268)創新高，收市升6.5%；閱文(00772)升4.4%；IGG(00799)升3.5%；金山軟件(03888)除息，收市升2%；美圖(01357)升2.9%；中國軟件國際(00354) 除息，收市升1.6%。科技製造股方面，富智康(02038)午後飆高，收市升11.7%；同系鴻騰(06088)升2.4%。另外，ASM太平洋(00522)升1.3%；瑞聲(02018)升3.1%；舜宇(02382)升4.3%。

物業管理股：今日跑出，雅居樂(03383)分拆的半新股雅生活服務(03319)創新高，收市升6.4%，成交額2.46億元。另外，綠城服務(02869)創新高，收市升6.5%；光大永年(03699)升4.2%；中海物業(02669)升8.6%；彩生活(01778)升9.1%。

教育股：延續近期升勢，上周被平保(02318)減持的新高教(02001)回勇，曾升8.5%，見7.8元創新高，收市升7.1%；楓葉教育(01317)早前建議1拆2股，每手買賣單位維持2000股，股價再創新高，收市升3.5%；宇華(06169)創新高，收市升4.1%；睿見(06068)創新高，收市升2.3%；成實外教育(01565)升1.8%。

焦點股份

奧思集團(01161)：今早高開13.3%，曾飆34.7%，創逾3年高，收市升22.4%。集團中期純利6052.9萬元，按年升73.67%；每股派中期息每股3仙。

民眾金融(00279)：今日續反彈，收市升11.7%，成交額6.17億元。民眾金融持股逾7%的中國全通(00633)上周五復牌先高後低，收市彈三成，成交額1.55億元。內地媒體《中國證券報》上周五於頭版報道民眾金融暴瀉事件，指該股波幅極大，已為市場敲響警鐘，呼籲散戶投資「港股通」股份時務須謹慎。

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