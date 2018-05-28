港股直擊 即巿股評

發改委決定，自6月10日起理順居民用氣門站價格、完善價格機制，居民用氣由最高門站價格管理改為基準門站價格管理，價格水平與非居民用氣基準門站價格水平相銜接。供需雙方可以基準門站價格為基礎，在上浮20%、下浮不限的範圍內協商確定具體門站價格，實現與非居民用氣價格機制銜接。券商發表報告評估對相關股份之影響。

大和資本認為，這將會加強住宅供應的可靠性。在價格上調之前，燃氣分銷商面對住宅燃氣銷售虧損。隨着住宅價格上漲，上游供應商將會更願意生產及進口天然氣，以滿足增長的住宅需求。

大和相信，天然氣分銷商只需承擔小部分的上漲成本，主要是因為省輸電管道運營商可能會分擔部分成本上漲，政府會希望維持合理的毛利，以確保燃氣供應商在短缺期間仍會為住宅用戶提供充分的供應。該行認為，此政策推行後，新奧能源(02688)及中國燃氣(00384)影響有限，分別給予「跑贏大市」及「持有」評級，主要是因為新奧的民用覆蓋度較低，而中國燃氣則是因為其燃氣接駁方面有高毛利貢獻，但華潤燃氣(01193)則因為其住宅燃氣銷售覆蓋高而可能會受到最大損害，評級「持有」。

德銀則指門站氣價機制銜接較預期為早，燃氣分銷商普遍有信心可上調用戶氣價，但同時亦承認完全轉嫁有難度。該行相信新奧能源受到的影響將較少。

野村則指，料有關措施對中石油(00857)有正面影響，調高中石油今明兩年氣門站價2%及2.8%，以反映居民及非居民門站價銜接。該行相信市場化有助改善中石油入口天然氣虧損，調高公司今明兩年中石油每股盈利預測9%及12%，H股目標價由7.61元升至7.82元，維持中石油「買入」評級。

摩根士丹利認為新措施對燃氣分銷商的毛利率影響中性，維持對中資燃氣股正面看法，新奧能源仍是行業首選。

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