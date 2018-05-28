港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚個別發展，港股連跌兩周累挫534點後，今早重上20天線和50天線。

恒指今早高開171點，重上50天線(30682點)，甫開升幅收窄，曾倒跌57點，見30530點半日低，及後回勇，11時曾升208點，見30796點，重上20天線(30736點)。恒指中午收報30758點，升170點或0.6%，大市成交額449.24億元。

國企指數報12117點，升69點或0.6%。

A股半日反覆高收，滬指升0.18%；深成指升0.76%。

藍籌股方面，友邦(01299)漲2.9%，支撐大市。另外，中行(03988)升0.7%；平保(02318)升0.7%；舜宇(02382)升4%；瑞聲(02018)升3%；吉利(00175)升2.9%。相反，中電(00002)跌0.5%；滙控(00005)跌0.2%；萬洲(00288)跌1.3%；中移動(00941)跌0.1%。

焦點板塊

醫藥股：大市值醫藥股尋頂，藍籌新貴石藥(01093)再創上市新高，半日升半成，集團首季季績勝預期，獲瑞信、摩通和德銀升目標；中國生物製藥(01177)亦創上市新高，半日升4.3%；藥明康德(603259.SH)A股上市連續15個交易日漲停，旗下藥明生物(02269)今早亦破頂，半日升5.6%；三生製藥(01530)創新高，半日飆升8%。另外，復星醫藥(02196)升4.7%；億勝生物科技(01061)升4.1%；遠大醫藥(00512)升6.9%；半新股愛康醫療(01789)升9.8%；希瑪眼科(03309)升6.2%。

燃氣股：今早全線急挫，中國燃氣(00384)曾挫7%，半日跌4.8%；華潤燃氣(01193)挫4.5%；新奧能源(02688)挫4.9%；北控(00392)跌2.1%；港華燃氣(01083)跌1.9%；新天綠色能源(00956)跌1.5%。發改委決定，自6月10日起理順居民用氣門站價格、完善價格機制，為進一步深化資源性產品價格改革。中金發表報告，認為新政策對城市燃氣企業的影響為中性略負面，對燃氣企業今年售氣毛差擠壓可能有限，但2019年城市燃氣公司或面臨更大的政策不確定性。

石油股：上周五國際油價急挫4%，「三桶油」半日走，中海油(00883)曾挫4.7%，半日跌2.1%；中石化(00386)跌0.8%；中石油(00857)急漲4.3%。油服股方面，中海油服(02883)跌3.4%；中石化油服(01033)跌3.1%；海隆(01623)挫6.3%；安東(03337)跌4.5%。

焦點股份

奧思集團(01161)：今早高開13.3%，曾飆34.7%，創逾3年高，半日升24.5%。集團中期純利6052.9萬元，按年升73.67%；每股派中期息每股3仙。

民眾金融(00279)：今早續反彈，半日升11.7%，成交額3.98億元。民眾金融持股逾7%的中國全通(00633)上周五復牌先高後低，今早半日強彈25.7%，報0.88元，成交額8340萬元。內地媒體《中國證券報》上周五於頭版報道民眾金融暴瀉事件，指該股波幅極大，已為市場敲響警鐘，呼籲散戶投資「港股通」股份時務須謹慎。

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